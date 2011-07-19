شهرداری کرج نائب قهرمانی مسابقات دو و میدانی شد

حسین امیدیان در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این دور از مسابقات که به میزبانی کلانشهر شیراز برگزار شد تیم دو میدانی تربیت بدنی شهرداری کرج موفق به کسب مقام نائب قهرمانی شد.



وی تاریخ شروع برگزاری اولین دوره مسابقات دو میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور را 21 تیرماه جاری ذکر و عنوان کرد: این مسابقات پس از گذشت چهار روز به کار خود پایان داد.



این مسئول با تأکید بر جایگاه ورزش در سلامت روح و روان گفت: برگزاری این مسابقات ضمن تعامل و نزدیکی بیشتر ورزشکاران تربیت بدنی شهرداری کلانشهرهای کشور موجب ایجاد بسترهای مناسب توسعه ورزش میان سازمان شهرداریهای کلانشهر های کشور می شود.

امیدیان با مثبت ارزیابی کردن سطح برگزاری این دور از مسابقات اظهارداشت: این مسابقات زیر نظر هیات دو و میدانی فارس بر گزار شد و قضاوت آن نیز به عهده داوران این هیئت بود.

در اولین دوره از مسابقات دو و میدانی شهرداری کلانشهرهای کشور کرج با کسب مدال طلای تیمی دو 100×4 متر مقام دوم تیمی مسابقات را برای شهرداری کرج به ارمغان آوردند.



در این دور از مسابقات روح الله محمدی با کسب مدال طلای دو صدمتر، هاشم خزائی با کسب مدال برنز دو صدمتر و مدال نقره دو 1500متر به ترتیب نفرات اول تا سوم شدند.



تیم کرج در این دوره از مسابقات به سرپرستی و سرمربی گری ارسلان غلامی از پرسنل مجموعه تربیت بدنی شهرداری کرج شرکت کرد.





