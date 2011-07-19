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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۶

احمد نجابت:

میانگین رضایت مردم از سیستم اداری کمتر از 60 درصد است

میانگین رضایت مردم از سیستم اداری کمتر از 60 درصد است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس امور سلامت اداری ریاست جمهوری، میانگین رضایت مردم از سیستم اداری در کل کشور را 55 تا 60 درصد اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجابت ظهر سه شنبه در همایش منطقه ای "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفت: در دبیرخانه هیات عالی نظارت بر 550 هیات بدوی و تجدید نظر در کل کشور نظارت می شود و آموزش، اصلاح امور، پیشگیری و برخورد مبنای کار این مجموعه است.

رئیس امور سلامت اداری، اظهار داشت: طی دو سال اخیر تعداد آراء تخلف اداری با کاهش چهار هزار رای به 11 هزار مورد رسید.

وی گفت: در سال 87 حدود 15 هزار رای از تذکر آئینی تا اخراج و انفصال و مسائل اخلاقی و مالی طبق ماده 19 به قوه قضائیه معرفی کردیم که تنها هزار رای اختلاس و رشوه و .. وجود داشت.

نجابت ادامه داد: با هدف اصلاح این شرایط کارمندان جدید الاستخدام آموزش دیدند و در سال 88 این آمار به 13 هزار و 500 رای رسید و همچنان با افزایش آموزشها و تذکرات در سال 89 حدود 11 هزار رای داشتیم که 85 درصد آنها رای دیر کرد، مرخصی و غیبت خارج از ضوابط و ... بوده است.

وی ادامه داد: کارمندان دولتی از طبقه خوب هستند و گردن کلفتهای خارج از سیستم، متاسفانه تاثیر بالایی در این امر دارند.

احمد نجابت با یادآوری اینکه تبعیض و پارتی بازی همیشه وجود داشته است، گفت: ما باید خودمان امور مربوط به حوزه کاری خود اصلاح کرد و روی رفتار و اصول خود دقت کنیم.

رئیس امور سلامت اداری با تاکید بر اینکه ما خود باید شاخصها را معین کنیم و در این راستا همواره مبنای ما قانون است، ادامه داد: در تعیین و تعریف شاخصه های این امر باید از بند 24 سیاستهای ابلاغی رهبر، 10 محور توسعه رئیس جمهور که بند شش مربوط به سلامت اداری است، ماده 90 و 91 قانون مدیریت تکریم ارباب رجوع و همچنین دو مصوبه وزیران مبنی بر مبارزه با فساد و رشوه و ارتقاء سلامت اداری بهره بگیریم.

نجابت با انتقاد از دریافت رشوه در دستگاههای اداری، گفت: هیچوقت اعتراضی در هیچ مجموعه ای به پارتی بازی و پرداخت رشوه در مجموعه صورت نگرفته است.

کد مطلب 1362608

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