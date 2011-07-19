میانگین رضایت مردم از سیستم اداری کمتر از 60 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد نجابت ظهر سه شنبه در همایش منطقه ای "ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد" گفت: در دبیرخانه هیات عالی نظارت بر 550 هیات بدوی و تجدید نظر در کل کشور نظارت می شود و آموزش، اصلاح امور، پیشگیری و برخورد مبنای کار این مجموعه است.

رئیس امور سلامت اداری، اظهار داشت: طی دو سال اخیر تعداد آراء تخلف اداری با کاهش چهار هزار رای به 11 هزار مورد رسید.

وی گفت: در سال 87 حدود 15 هزار رای از تذکر آئینی تا اخراج و انفصال و مسائل اخلاقی و مالی طبق ماده 19 به قوه قضائیه معرفی کردیم که تنها هزار رای اختلاس و رشوه و .. وجود داشت.

نجابت ادامه داد: با هدف اصلاح این شرایط کارمندان جدید الاستخدام آموزش دیدند و در سال 88 این آمار به 13 هزار و 500 رای رسید و همچنان با افزایش آموزشها و تذکرات در سال 89 حدود 11 هزار رای داشتیم که 85 درصد آنها رای دیر کرد، مرخصی و غیبت خارج از ضوابط و ... بوده است.

وی ادامه داد: کارمندان دولتی از طبقه خوب هستند و گردن کلفتهای خارج از سیستم، متاسفانه تاثیر بالایی در این امر دارند.

احمد نجابت با یادآوری اینکه تبعیض و پارتی بازی همیشه وجود داشته است، گفت: ما باید خودمان امور مربوط به حوزه کاری خود اصلاح کرد و روی رفتار و اصول خود دقت کنیم.

رئیس امور سلامت اداری با تاکید بر اینکه ما خود باید شاخصها را معین کنیم و در این راستا همواره مبنای ما قانون است، ادامه داد: در تعیین و تعریف شاخصه های این امر باید از بند 24 سیاستهای ابلاغی رهبر، 10 محور توسعه رئیس جمهور که بند شش مربوط به سلامت اداری است، ماده 90 و 91 قانون مدیریت تکریم ارباب رجوع و همچنین دو مصوبه وزیران مبنی بر مبارزه با فساد و رشوه و ارتقاء سلامت اداری بهره بگیریم.

نجابت با انتقاد از دریافت رشوه در دستگاههای اداری، گفت: هیچوقت اعتراضی در هیچ مجموعه ای به پارتی بازی و پرداخت رشوه در مجموعه صورت نگرفته است.