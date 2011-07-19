محرومیت در برخی مناطق کرج حاصل بی توجهی سالهای گذشته است

علی گلوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفکر شورایی نشأت گرفته از تفکر عمیق بنیانگذار جمهوری اسلامی است که این اندیشه ناب بستر تحقق خرد جمعی و رفع مشکلات را فراهم می کند.



وی افزود: این نگاه بر مبنای آموزه های قرآنی و در راستای خدمت رسانی به تمام اقشار به ویژه اقشار آسیب پذیر اجتماع شکل گرفت.



گلوند خدمت رسانی صادقانه و بی منت را از جمله وظایف شورا دانست و گفت: اعضای شورای شهر با همکاری شهرداری کرج سعی در بهبود شرایط و توسعه متوازن کلانشهر کرج دارند.



این عضو شورا با یادآوری بافت ناهمگون اجتماعی در کرج، نگاه ویژه به نقاط محروم را یادآور شد و گفت: هم اکنون کلانشهر دو میلیون نفری کرج با افزایش نرخ مهاجرت بی رویه مواجه است که برای این مشکل باید اقدامات اساسی صورت گیرد.

گلوند با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه کاهش محرومیت در کرج، کندی این روند را حاصل بی توجهی و غفلت سالیان گذشته دانست و بیان کرد: متاسفانه در گذشته روند توسعه کرج مورد غفلت واقع شده و نتیجه آن کرج کنونی را با انبوه مشکلات مواجه کرده است.



وی ادامه داد: به عنوان نمونه طرح ساماندهی منطقه اسلام آباد در مقطعی مطرح شد اما در عمل نه تنها حرکت مثبتی انجام نشد بلکه در کنار این امر شاهد تشکیل منطقه ای مانند حصار، اخترآباد، سهرابیه و ... با همان وضعیت مشابه بودیم.



گلوند بیان کرد: هم اکنون اصلاح وضعیت ساختاری، ایجاد نگرشی جدید در راستای رسیدگی به نقاط محروم از جمله مواردی است که باید در کرج مورد توجه قرار گیرد.



این عضو شورا رشد متوازن نقاط شهر را یادآور شد و گفت: توجه ویژه به نقاط محروم و توسعه آن در کنار توجه به نقاط مرفه موجب همسطح سازی مناطق مختلف در کرج می شود.