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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۰

وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده چهار بانده شهرکرد - بروجن بازدید کرد

وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده چهار بانده شهرکرد - بروجن بازدید کرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از پروژه جاده چهار باند شهرکرد - بروجن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر راه و شهرسازی ظهر سه شنبه پس از کلنگزنی پروژه راه آهن مبارکه - سفید دشت - شهرکرد از پروژه جاده چهار باند بروجن - شهرکرد بازدید کرد.

پروژه جاده چهار باند بروجن شهرکرد یکی از مصوبات سفررئیس جمهور به استان چهارمحال و بختیاری است که در مراحل پایانی خود قرار دارد و قسمتی از این مسیر چهار باند شده و مورد استفاده قرار گرفته است.

تهیه مواد اولیه کارخانه ورق خودرو و خارج کردن محصول از این طرح تولیدی ملی و همچنین قرار گرفتن کارخانه سیمان در این جاده، تردد شمارزیادی خودروی سنگین برای حمل بار را موجب شده که با اتمام و به بهره برداری رسیدن این پروژه مشکل ترافیکی این منطقه حل می شود.

کد مطلب 1362610

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