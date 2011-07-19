علی طاهری رئیس کمیته پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: چندی قبل چند تست خارج از مسابقات توسط افسران وادا از کشتی گیران صورت گرفته است که در میان برخی تست ها موارد دارویی و درمانی مشاهده شده که در این زمینه از ما استعلام شده است.

وی با اشاره به اینکه اعلام اسامی قبل از محرز شدن جرم است ادامه داد: چون اسامی بوسیله کد اعلام شده است نام بردن از اسم کشتی گیر خاصی درست نیست.

طاهری در پایان با اشاره به اینکه سیاست فدراسیون کشتی با توجه به در پیش بودن رقابتهای جهانی و المپیک لندن همواره حضور ورزشکاران پاک است خاطر نشان کرد: فدراسیون در بحث مبارزه با دوپینگ پیشقدم بوده است بنابراین ما ورزشکارانی می خواهیم که پاک باشند بنابراین در این مورد بهترین تصمیم را می گیریم.

براساس اعلام آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ نمونه اول دو کشتی گیر کشورمان مشکوک به استفاده انها از مواد نیروز بوده است که این موضوع به فدراسیون کشتی اعلام شده اما هنوز در اختیار فدراسیون پزشکی - ورزشی قرار نگرفته است.