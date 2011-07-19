دستگاه های انتظامی و قضایی بدون ملاحظه احکام اسلام را پیاده کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین ضمن محکومیت جنایت فجیع اشرار در حق طلبه بسیجی آمر به معروف، گفت: وقتی یک جوان مومن با دست خالی برای نهی از منکر این طور خود را به خطر می‌اندازد، تکلیف دستگاه‌ها و مسئولانی که ابزارهای حکومتی فراوان را در اختیار دارند، بسیار سنگین می‌شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با انتقاد از عدم اهتمام شایسته دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی به احکام متعالی اسلام اظهار داشت: امروز خواست مردم این است که دستگاه‌های تبلیغی و فرهنگی اعم از ادارات و صدا و سیما بدون واهمه از جوسازی رسانه‌های غربی، مروج احکام و فرهنگ ناب اسلامی باشند و دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و قضایی بدون ملاحظه احکام اسلام را پیاده کنند.

نقدی در ادامه خاطرنشان کرد: غیرت طلبه جوان بسیجی که در حال بازگشت از مراسم معنوی نیمه شعبان با وجود همه مخاطرات و سوابق تلخ قبلی، در یک خیابان تاریک و با دست خالی مقابل هفت نفر از اراذل و اوباش به دفاع از نوامیس مردم می‌پردازد باید الهام بخش دستگاه اجرایی و قضایی کشور باشد.

وی ادامه داد: اگر همه ما مسئولین، مسئولیت‌پذیری و بیداری وجدان را از جوانان مومن بسیجی مانند بسیجی جانباز علی خلیلی بیاموزیم، دیگر در جامعه شاهد چنین حوادث تلخی نخواهیم بود.

نقدی وادادگی دستگاه‌های فرهنگی در برابر فرهنگ منحط غربی و عدم برخورد قاطع دستگاه‌های قضایی و انتظامی با اشرار را از عوامل اصلی بروز جنایات تلخ در جامعه دانست و تاکید کرد: نتیجه حاکم شدن فرهنگ غربی و وادادگی در برابر نفوذ فرهنگ بیگانه، چیزی جز وضعیت تالم‌بار و به هم ریخته‌ای که هم اکنون کشورهای غربی با آن مواجه‌اند، نیست. میدان دادن به ترویج فساد و بی‌بند و باری و تنها گذاشتن مردم در برابر عناصر هرچند اندک و حقیر اشرار برای گرفتن ژست به اصطلاح آزادی خواهانه یا از ترس غوغاسالاران و مدعیان دروغین حقوق بشر ظلم بزرگی است که نتیجه این مسیر همانی است که در کشور های غربی می‌بینیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین افزود: برای داشتن یک جامعه امن و آرام راهی جز اجرای اسلام برای بشر باقی نمانده است و باید با تبعیت از مشی امام راحل (ره) که ارزشی برای نظرات بیگانگان قائل نبودند، به طور جد در پی اجرای احکام اسلام باشیم.

نقدی تاکید کرد: شکی نیست مردم و به ویژه جوانان عزیز و بسیجیان که همواره نشان داده‌اند از هیچ فداکاری برای حفظ ارزش‌ها مضایقه نمی‌کنند، در مقابل قلیل افراد بی ریشه، فاسد و شرور میدان را خالی نخواهند کرد.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین در پایان تصریح کرد: تحمل خسارت و حتی دادن جان برای دفاع از امنیت و ناموس مردم در مرام بسیجیان کار دشواری نیست اما ای کاش مسئولان اجرایی، فرهنگی و قضایی هم قدر این حضور فداکارانه مردم در صحنه را بدانند و از این ظرفیت مردمی و امکانات و اختیارات فراوانی که دارند برای مبارزه با نفوذ فرهنگ غربی و نتایج شوم آن که نمونه بارزش همین گونه تعدیات است، قاطعانه استفاده کنند و نگذارند کار به آن جا برسد که مردم احساس کنند خودشان باید وارد عمل شوند.