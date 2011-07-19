حضور هنرمندان آذربایجان غربی در جشنواره سراسری تئاتر ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رضا ماهری با نمایش صوفیای من، سهیل شلیله و قاسم لطفی خواجه پاشا با نمایشهای پایان سفر و بدریه ماادری و امیر زینال پور با نمایشهای چشمهای گمشده و پچ پچ های کنار پیاده رو از شهرستان ارومیه در این دوره از جشنواره حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا از شهرستان نقده نیز علی قبچاق و مسعود یکانی به ترتیب با نمایشهای سر و ته و کبوتران چاهی و شهریار نیریز با دو اثر نمایشی سه شنبه چهلم و سبز سرخ خوان شرکت کرده اند، اظهار داشت: همچنین هشتمین خان و اعتراف عنوان نمایشهایی بوده که با کارگردانی هوشنگ بابایی و تورج خدایی از میاندوآب جهت رقابت با سایر آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از حوزه هنری استان ارسال شده است.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در راستای توجه خاص به تئاتر دینی و به منظور کشف و پرورش استعدادهای ئتاتر معناگرا در سه بخش صحنه ای، خیابانی و کودک و نوجوان در آبان ماه سالجاری به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تهران برگزار می شود.

نوروزی همچنین از اجرای نمایشنامه سرباز گمشده با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه مندان تئاتر شهرستان ارومیه در سالن صفی الدین اورموی نوشته علی صابر رضایی و کارگردانی رضا خروجیان خبر داد و گفت: در این نمایشنامه حسین قربان زاده آهنگساز و پرستو خان بابازاده، شراره امیر بخش، آتیلا لرستانی و رضا خروجیان به عنوان بازیگر ایفای نقش کرده اند.

وی افزود: این نمایشنامه در قالب تراژدی از زاویه ای دیگر به جنگ تحمیلی ایران و عراق پرداخته که در آن خانواده ای ایرانی جهت فرار از دست نیروهای عراقی با به جا گذاشتن فرزند خردسالشان از خانه فرار کرده و به غاری در یک کوه پناه می برند و در آنجا با یک سرباز زخمی ایرانی مواجه می شوند.

این مسئول بیان داشت: در این نمایشنامه سرباز ایرانی با شنیدن حکایت این خانواده در پی کودک خردسال راهی شهری شده و خود بعد از نجات کودک شهید می شود.