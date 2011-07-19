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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۷

حضور هنرمندان آذربایجان غربی در جشنواره سراسری تئاتر ماه

حضور هنرمندان آذربایجان غربی در جشنواره سراسری تئاتر ماه

ارومیه - خبرگزاری مهر: سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی از حضور هنرمندان استان در هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه با 11 اثر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوروزی بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: رضا ماهری با نمایش صوفیای من، سهیل شلیله و قاسم لطفی خواجه پاشا با نمایشهای پایان سفر و بدریه ماادری و امیر زینال پور با نمایشهای چشمهای گمشده و پچ پچ های کنار پیاده رو از شهرستان ارومیه در این دوره از جشنواره حضور دارند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا از شهرستان نقده نیز علی قبچاق و مسعود یکانی به ترتیب با نمایشهای سر و ته و کبوتران چاهی و شهریار نیریز با دو اثر نمایشی سه شنبه چهلم و سبز سرخ خوان شرکت کرده اند، اظهار داشت: همچنین هشتمین خان و اعتراف عنوان نمایشهایی بوده که با کارگردانی هوشنگ بابایی و تورج خدایی از میاندوآب جهت رقابت با سایر آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره از حوزه هنری استان ارسال شده است.

سرپرست حوزه هنری آذربایجان غربی در ادامه بیان داشت: هشتمین جشنواره سراسری تئاتر ماه در راستای توجه خاص به تئاتر دینی و به منظور کشف و پرورش استعدادهای ئتاتر معناگرا در سه بخش صحنه ای، خیابانی و کودک و نوجوان در آبان ماه سالجاری به همت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری در تهران برگزار می شود.

نوروزی همچنین از اجرای نمایشنامه سرباز گمشده با حضور جمعی از هنرمندان و علاقه مندان تئاتر شهرستان ارومیه در سالن صفی الدین اورموی نوشته علی صابر رضایی و کارگردانی رضا خروجیان خبر داد و گفت: در این نمایشنامه حسین قربان زاده آهنگساز و پرستو خان بابازاده، شراره امیر بخش، آتیلا لرستانی و رضا خروجیان به عنوان بازیگر ایفای نقش کرده اند.

وی افزود: این نمایشنامه در قالب تراژدی از زاویه ای دیگر به جنگ تحمیلی ایران و عراق پرداخته که در آن خانواده ای ایرانی جهت فرار از دست نیروهای عراقی با به جا گذاشتن فرزند خردسالشان از خانه فرار کرده و به غاری در یک کوه پناه می برند و در آنجا با یک سرباز زخمی ایرانی مواجه می شوند.

این مسئول بیان داشت: در این نمایشنامه سرباز ایرانی با شنیدن حکایت این خانواده در پی کودک خردسال راهی شهری شده و خود بعد از نجات کودک شهید می شود.

کد مطلب 1362617

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