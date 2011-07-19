ماموریت نهادها برای برخورد با ناهنجاری ها در خراسان رضوی ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غفاری بعد ازظهر سه شنبه در جلسه تبیین وظایف دستگاه های اجرایی در طرح کوتاه مدت عفاف و حجاب بر تحقق وظایف در بازه زمانی سه ماهه تابستان تاکید کرد و گفت: وظیفه دستگاه هایی که بنا به وظایف ذاتی، علاوه بر مجموعه خود در جهت دستیابی به اهداف طرح، وظایفی نیز در سطح جامعه دارند، سنگین تر است.

وی افزود: نیروی انتظامی، نیروی مقاومت بسیج، شهرداری مشهد، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طی 24 ساعت آینده وظایف سلبی و ایجابی خویش را بررسی و نتیجه را به معاونت سیاسی امنیتی استانداری ارسال کنند.

غفاری خواستار تهیه بروشورهایی با موضوع فرهنگ سازی درباره عفاف و حجاب توسط اداره کل تربیت بدنی و توزیع میان ورزشکاران و تماشاچیان مسابقات ورزشی شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی با تاکید بر کنترل مرزها توسط حوزه نظارت گمرکات استان برای مقابله با ورود کالاهای مبتذل و مغایر با شئونات و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: گسترش استفاده از این نوع کالاها در سطح جامعه اثرات سویی بر افراد دارد.

غفاری از اداره کل مسکن و شهرسازی نیز خواست تا با برگزاری کارگاه های آموزشی برای مهندسان ناظر و مشاور ساختمان زمینه آشنایی آنان با الگوهای اسلامی ساخت مسکن را فراهم کنند.

در این جلسه وظایف سلبی و ایجابی دستگاههای اجرایی استان در خصوص اجرای طرح کوتاه مدت عفاف و حجاب با حضور نمایندگان دستگاه های مربوطه تعیین شد.

ادارات کل آموزش و پرورش، امور جوانان، تربیت بدنی، مسکن و شهرسازی، گمرکات مشهد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد دستگاه هایی بودند که وظایف تعیین شده برای آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.