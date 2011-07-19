رزمایش مقابله با نا آرامی ها و امداد و نجات در شهرستان اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ سید عطاءالله میرکمالی ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان اراک گفت: رزمایش مقابله با نا آرامی ها و امداد و نجات شهرستان اراک با هدف تامین امنیت اجتماعی جامعه و آمادگی نیروهای بسیجی شهرستان به هنگام ایجاد نا آرامی ها و حوادث اجتماعی برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به برگزاری هرساله این رزمایش به درخواست شورای امنیت و شورای تأمین استانها و شهرستانها در سراسر کشور گفت: رزمایش مقابله با نا آرامی ها و امداد و نجات شهرستان اراک امسال طی دو مرحله در هفته دفاع مقدس و هفته بسیج با حضور بیش از 10 هزار نفر از نیروهای بسیجی شهرستان اراک اعم از نیروهای بسیجی برگزار خواهد شد.

میرکمالی گفت: در هر مرحله از رزمایش که به مدت دو روز برگزار می شود نیروهای بسیجی سازمان یافته در قالب 64 گردان آموزشهای لازم را در بخشهای مختلف مقابله با اغتشاشگران، کمک های اولیه آسیب دیدگان، امداد و نجات و ... فرا می گیرند.

وی اعتبار لازم برای برگزاری این رزمایش را دو میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: کلیه دستگاههای اجرایی باید همکاری لازم را در برگزاری هر چه بهتر این رزمایش با بسیج داشته باشند.