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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

جلالی بازیکنان خارجی فولاد را دیپورت کرد

جلالی بازیکنان خارجی فولاد را دیپورت کرد

بازیکنان خارجی که در اردوی آماده‌سازی تیم فوتبال فولاد در ترکیه حضور داشتند، با پاسخ منفی کادر فنی مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، "ایوان مائوریسیو مارتینز" هافبک نفوذی و "آریلسون ملو داسیلوا" مدافع راست برزیلی که در چند روز گذشته در تمرینات فولاد در اردوی ترکیه حضور داشتند و در دیدار تدارکاتی دوم فولاد نیز دقایقی به میدان رفتند، نظر مساعد کادر فنی فولاد را جلب نکردند و به کشور خود بازگشتند.

همچنین یک مدافع پرتغالی هم که در تمرینات فولاد خوزستان حاضر شده بود تا شانس خود برای عضویت در این تیم را بیازماید، نتوانست نظر سرمربی فولاد را جلب کند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان از روز چهارشنبه گذشته اردوی آماده‌سازی خود را در منطقه قزلچه حمام ترکیه آغاز کرده و فردا چهارشنبه با پایان یافتن این اردو به ایران باز می‌گردد.

کد مطلب 1362633

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