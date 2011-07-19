جلالی بازیکنان خارجی فولاد را دیپورت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، "ایوان مائوریسیو مارتینز" هافبک نفوذی و "آریلسون ملو داسیلوا" مدافع راست برزیلی که در چند روز گذشته در تمرینات فولاد در اردوی ترکیه حضور داشتند و در دیدار تدارکاتی دوم فولاد نیز دقایقی به میدان رفتند، نظر مساعد کادر فنی فولاد را جلب نکردند و به کشور خود بازگشتند.

همچنین یک مدافع پرتغالی هم که در تمرینات فولاد خوزستان حاضر شده بود تا شانس خود برای عضویت در این تیم را بیازماید، نتوانست نظر سرمربی فولاد را جلب کند.

تیم فوتبال فولاد خوزستان از روز چهارشنبه گذشته اردوی آماده‌سازی خود را در منطقه قزلچه حمام ترکیه آغاز کرده و فردا چهارشنبه با پایان یافتن این اردو به ایران باز می‌گردد.