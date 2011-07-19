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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۱

رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بورس کالا مشخص شدند

در جلسه امروز هیئت مدیره بورس کالای ایران، رئیس و نایب رئیس این شرکت انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه سید محمد رضا پور ابراهیمی نماینده سرمایه گذاری صبا تامین و حسین پناهیان نماینده گروه بهمن به ترتیب به عنوان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران به اتفاق آرا انتخاب شدند.
 
تصمیم گیری درباره انتخاب مدیرعامل بورس کالای ایران نیز به جلسه آتی اعضای هیئت مدیره این شرکت موکول شد. در این جلسه، نمایندگان حقوقی هیئت مدیره بورس کالای ایران متشکل از کارگزاری بانک کشاورزی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری معادن و قلزات ، گروه بهمن، شرکت صبا جهاد، بانک ملت و صبا تامین حضور داشتند.

کد مطلب 1362634

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