دولت عصام شرف بی برنامه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "احمد ابو برکه" گفت : "عصام شرف" نخست وزیر به پنج نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر پیشنهاد پست وزارتی داد که با مخالفت آنها روبرو شد.

وی افزود: علت مخالفت اعضای اخوان المسلمین بی برنامه بودن کابینه عصام شرف است، زیرا مشخص نیست که وی چه پیامی برای جامعه مصر دارد.

ابوبرکه تصریح کرد: اشتباهی که عصام شرف مرتکب شد این بود که برنامه زمانی مشخصی برای روند سیاسی و اقتصادی ارائه نکرد.

شایان ذکر است که مصر همچنان شاهد اعتراضات مردمی علیه دولت عصام شرف و شورای نظامی حاکم به سبب بی توجهی به خواسته انقلابیون است.