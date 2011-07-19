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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۲۲

اخوان المسلمین :

دولت عصام شرف بی برنامه است

دولت عصام شرف بی برنامه است

یکی از رهبران گروه اخوان المسلمین از مخالفت این گروه با پیشنهاد نخست وزیر موقت مصر برای تصدی پنج پست وزارتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، "احمد ابو برکه" گفت : "عصام شرف" نخست وزیر به پنج نفر از اعضای اخوان المسلمین مصر پیشنهاد پست وزارتی داد که با مخالفت آنها روبرو شد.

وی افزود: علت مخالفت اعضای اخوان المسلمین بی برنامه بودن کابینه عصام شرف است، زیرا مشخص نیست که وی چه پیامی برای جامعه مصر دارد.

ابوبرکه تصریح کرد: اشتباهی که عصام شرف مرتکب شد این بود که برنامه زمانی مشخصی برای روند سیاسی و اقتصادی ارائه نکرد.

شایان ذکر است که مصر همچنان شاهد اعتراضات مردمی علیه دولت عصام شرف و شورای نظامی حاکم به سبب بی توجهی به خواسته انقلابیون است.

کد مطلب 1362635

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