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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۴۴

دستجردی:

خصوصی‌ سازی شرکت دخانیات به ضرر نظام سلامت است

خصوصی‌ سازی شرکت دخانیات به ضرر نظام سلامت است

وزیر بهداشت گفت: خصوصی‌سازی شرکت دخانیات به ضرر نظام سلامت بوده و سیاستگذاری کنترل مواد دخانی را از دولت می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحید دستجردی روز سه شنبه در هفتمین جلسه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات افزود: در هیچ کجای دنیا شرکتهای دخانیات خصوصی نمی‌شوند و زمزمه چنین اتفاقی در کشور ما نیز نباید وجود داشته باشد، زیرا تولید و عرضه این مواد را از کنترل دولت خارج ساخته و به ضرر سلامت مردم خواهد بود.

وی تأکید کرد: تمام وزارتخانه‌ها و سازمانها و نهادهای عضو ستاد کشوری مبارزه با دخانیات مصوبات این ستاد را قانون بدانند و در اجرای این قوانین تمام سعی خود را بکار گیرند تا معضل مصرف مواد دخانی و تبعات آن از کشور برچیده شود.

هفتمین جلسه ستاد کشوری مبارزه با دخانیات پیش از ظهر سه شنبه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنعت و تجارت، ستاد کشوری قاچاق کالا و ارز، نیروی انتظامی و سازمان صدا و سیما در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد.
 
کد مطلب 1362636

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