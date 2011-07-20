به گزارش خبرنگار مهر، حضور محمدرضا خلعتبری بازیکن ملی پوش فصل گذشته ذوب آهن در تیم الغرافه با حواشی زیادی همراه بود که مهمترین آن مصاحبه‌ای بود که وی در مورد مبلغ قرارداد، فوتبال ایران و تیم ذوب‌آهن انجام داده بود و بخشی از این مطالب را در گفتگو با خبرنگار مهر تکذیب کرد.

مهاجم جدید تیم الغرافه قطر پیش از دیدار ایران با مالدیو به تشریح کامل این اتفاقات پرداخت و در گفتگو با خبرنگار مهر، به دلایل حضورش در فوتبال قطر، وضعیت تیم ملی و مسائل دیگری اشاره کرد.

خلعتبری در ابتدا در مورد اینکه چرا لیگ قطر را برای ادامه دوران فوتبالش انتخاب کرد، گفت: من به هیج وجه به خاطر مسائل مالی به الغرافه نرفتم. نمایندگان باشگاه الغرافه قبل از پایان لیگ دهم با من مذاکره کرده بودند و یکسری از توافقات هم صورت گرفته بود. بنابراین اولویت اولم انجا بود. هر چند که در پایان لیگ از استقلال هم پیشنهاد داشتم اما نمی خواستم بازارگرمی کنم.

بازیکن فصل پیش ذوب آهن خاطرنشان کرد: اگر فقط مسئله مالی مطرح بود می توانستم امسال هم مثل بعضی ها پولهای آنچنانی بگیرم. من روز دوشنبه در قطر 124 میلیون تومان بابت قراردادم با الغرافه مالیات پرداخت کردم. من حتی یک پیشنهاد خوب از یک تیم ترکیه ای داشتم اما به دلیل نوسانی که این تیم در لیگ ترکیه داشت منصرف شدم. می خواهم همچون ذوب آهن حضور موفقی در الغرافه داشته باشم. با توجه به اینکه این تیم در لیگ قهرمانان آسیا نیز حاضر است.

وی ادامه داد: به هیج وجه از انتخاب الغرافه پشیمان نیستم. با وجود آنچه که برخی می گویند، من موافق نیستم که فوتبال من در قطر افت می کند. در لیگ قطر همه چیز حرفه ای است. ما یک اردوی سطح بالا در فرانسه داشتیم و چون در تمرینات آماده بودم کادر فنی اجازه داد یک روز زودتر برای بازی مالدیو به ایران بیایم. مطمئنم می توانم کمک زیادی به الغرافه کنم.

وی مصاحبه ای که به نقل از وی علیه سازمان لیگ انجام شد را تکذیب کرد و افزود: افتخار می کنم که ایرانی هستم.از فوتبال ایران به خیلی چیزها رسیدم و در فوتبال ایران رشد کردم. به نظر من فوتبالیستها در ایران خیلی زحمت می کشند و هر چه بگیرند حقشان است. شاید یک بازیکن ارزشش 100 میلیون تومان باشد و یک بازیکن یک میلیارد تومان. در چنین شرایطی نمی شود برای آنها سقف تعیین کرد.

خلعتبری در پاسخ به این پرسش که چرا مسئولان الغرافه اجازه ندادند برای بازی مقابل ماداگاسکار به ایران بیاید؟ گفت: مسئولان الغرافه به من اجازه دادند که به ایران بیایم. یک روز قبل از بازی با ماداگاسکار برای انجام کارهای مالیاتی ام به ایران آمدم چرا که اگر حل نمی شد ممنوع الخروج می شدم. به همین خاطر نتوانستم در تمرینات تیم ملی شرکت کنم.

مهاجم تیم ملی در خصوص آخرین وضعیت این تیم و بازی با ماداگاسکار افزود: تیم ملی در حال حاضر دوران بدنسازی را پشت سر می گذارد و بازیکنان دچار افت بدنی هستند و زمان نیاز دارند تا به شرایط ایده ال برگردند. مطمئن باشید شرایط بدنی بازیکنان بهتر می‌شود و برابر مالدیو بازی خوبی را انجام می دهیم.

محمدرضا خلعتبری کی روش را یک مربی حرفه ای معرفی کرد و افزود: تمرینات او سطح بالایی دارد.باید به کی روش زمان بدهیم. با توجه به ناکامی های اخیر فوتبال ایران تماشاگران حق دارند ناراضی باشند. آنها باید صبر داشته باشند و نباید از دقیقه 40 بازی علیه ملی پوشان شعار بدهند. مطمئن باشید فوتبال ایران روزهای خوبی را پیش رو دارد.