بهزیستی با توانمند کردن مددجویان بستر رشد اجتماعی را مهیا سازد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه با بیان این مطلب در جمع کارکنان بهزیستی استان مرکزی افزود: بهزیستی استان مرکزی باید با شناسایی استعدادهای بالقوه موجود در میان مددجویان تحت پوشش خود و هدایت درست این استعدادها ضمن توانمندی مددجویان بستر رشد وتعالی اجتماعی جامعه را فراهم کند.

وی با بیان این که بهزیستی در قبال مددجویان تحت پوشش خود وظیفه شرعی و قانونی بزرگی عهده دار است گفت: مددجویان تحت پوشش بهزیستی افرادی آبرومند و نیازمند حمایت برای حضور مؤثر در جامعه هستند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: بهزیستی باید با برنامه ریزی دقیق و منسجم در راستای ارائه خدمات حمایتی به مددجویان اقدام کند.

مدیر کل سازمان بهزیستی استان نیز در این نشست با اشاره به خدمات حمایتی بهزیستی استان به مددجویان تحت پوشش بیان داشت: اجرای طرح مسکن مددجویان از جمله این خدمات است که در راستای رفع مشکل مسکن پیش روی خانواده های فاقد مسکن تحت پوشش این نهاد در حال اجراست.

حامد افراسیابی افزود: در هفته بهزیستی 32 مددجوی بهزیستی استان مرکزی در شهرهای اراک و آشتیان مسکن مددجویی خود را از بهزیستی تحویل می گیرند.