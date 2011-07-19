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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

در سراسر سیستان و بلوچستان/

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد می شود

انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان ایجاد می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان سالجاری انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در سراسر استان ایجاد می شود.

محمد رفیع سلطان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به نقش تاثیر گذار انجمن های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان برنامه ریزی های لازم صورت گرفته و تا پایان سالجاری در تمامی شهرستان ها این انجمن ها ایجاد می شود.

وی گفت: تاکنون در شهرستان های زاهدان، زابل، زهک و سراوان این انجمن عضو گیری و تشکیل شده و هیئت رئیسه آن نیز انتخاب و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: هدف از تشکیل این انجمن ها حمایت از حقوق مصرف کنندگان در خصوص مسائلی از جمله استاندارد کالا، قیمت کالا، کیفیت کالا و ... است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی سیستان وبلوچستان بیان داشت: در همین راستا انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان براساس شرح وظایف شان آموزش های لازم را از طریق کاتالوگ و جزوات آموزشی و... برای  استفاده اعضا و مصرف‌کنندگان ارائه خواهند داد.

وی گفت: یکی دیگر از اهداف تاسیس این انجمن ها واگذاری امورات به بخش های غیر دولتی و خصوصی و کوچک کردن دولت و برنامه های وزارت بازرگانی در زمینه  حمایت مردم از حقوق خودشان است که این سازمان بر کار آنها نظارت می کند.

کد مطلب 1362642

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