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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

وزیر راه و شهر سازی از تونل گردنه رخ فرخ شهر بازدید کرد

وزیر راه و شهر سازی از تونل گردنه رخ فرخ شهر بازدید کرد

فرخ شهر - خبرگزاری مهر: علی نیکزاد وزیر راه و شهرسازی از پروژه تونل گردنه رخ شهر فرخ شهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد بعد از ظهر سه شنبه از پرژه تونل دوم گردنه رخ شهر فرخ شهر شاهراه اصلی وردی چهار محال و بختیاری از اصفهان بازدید کرد.

عملیات اجرایی تونل گردنه رخ شهرکرد با هدف حذف یکی از نقاط حادثه‌خیز کشور و روان‌سازی ترددهای جاده ا‌ی بین اصفهان و شهرکرد از سال83 آغاز شده است  وشامل دو تونل مجزا در کوه رخ  است و جاده اصفهان - شهرکرد را چهار بانده می کند.

یکی از تونلها در سال87 افتتاح شد و در حال حاضررفت وآمد ازاین تونل انجام می شود.

با گشایش تونل رخ، گردنه حادثه‌خیز رخ عملاً حذف شده و مسیر شهرکرد اصفهان هفت کیلو‌متر کوتاهتر شد.

اعتبار هزینه شده برای بهره‌برداری از طرح تونل اول 13 میلیارد تومان بود.

هیئت دولت در نخستین سفر خود به چهارمحال و بختیاری این طرح را در فهرست طرح‌های ملی قرار داد و اعتبار لازم برای تکمیل آن را تامین کرد.

طول این تونل هزار و 342 متر و عرض آن 14 متر است.

پروژه تونل دوم گردنه رخ مورد بازدید وزیر راه و شهر سازی قرار گرفت و این تونل مراحل پایانی ساخت خود را سپری  می‌کند.

کد مطلب 1362644

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