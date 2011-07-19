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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۶

جشنواره هنر مقاومت در گرگان برگزار شد

جشنواره هنر مقاومت در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: جشنواره " هنر مقاومت " با حضور 100 هنرمند از مناطق مختلف گلستان در گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جشنواره با موضوع امام خمینی (ره ) و رهبری و در قالب طراحی و نقاشی روز سه شنبه در گرگان برگزار شد.

ترویج فرهنگ مقاومت و پایداری، معنویت، بسیج، شکوفایی اقتصادی، سازندگی، فلسطین با تاکید برحماسهو مظلومت غزه، جنگ نرم از دیگر موضوعات جشنواره است.

این جشنواره با همت بسیج هنرمندان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان برپا شد.
 
آثار این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری داوری می شوند و برگزیدگان در سطح استان و کشور تقدیر می شوند.

نتیجه این جشنواره برای جشنواره جهانی ارسال می شود.
کد مطلب 1362645

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