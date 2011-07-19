برخورد قاطع با بیمارستانهای سهل انگار در پذیرش طلبه مضروب

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی روز سه شنبه در حاشیه هفتمین جلسه ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات با اشاره به عیادتی که شب گذشته از طلبه مضروب داشته است، افزود: آنچه شب گذشته ملاحظه کردم بسیار غم ‌انگیز بود. اینکه فردی به خاطر حفاظت از حرمت مردم دچار مصدومیت شود و زمانی که نیاز به حمایت مراکز درمانی دارد پاسخی را دریافت نکند به هیچ‌ وجه قابل گذشت نیست.

وی گفت: بر اساس آنچه که مادر این طلبه اعلام کرده، دو بیمارستان به تماس گرفته شده برای پذیرش این طلبه پاسخی نداده‌اند، این مسئله از طریق مرکز اورژانس و شنودهایی که مکالمات را ضبط می‌کنند پیگیری می‌شود و قضیه مکتوب به من گزارش می‌شود.

وزیر بهداشت با بیان اینکه طبق اظهارات مادر طلبه مضروب بیمارستانهای طالقانی و شهدای تجریش به تماس گرفته شده از سوی همراهان مصدوم برای پذیرش پاسخی نداده‌اند، گفت: اگر طبق بخشنامه وزارت بهداشت در اورژانسهای بیمارستانی عمل شود چنین اتفاقاتی را شاهد نخواهیم بود اما در مجموع ریزاتفاقات این عدم پذیرش را هنوز اطلاع ندارم طبق گفته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تماس برقرارشده با رزیدنت‌های بخش بوده که باید بررسی شود تماس با چه کسی بوده است.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا بیمارستانی می‌تواند از پذیرش بیمار به هر دلیلی خودداری کند، خاطرنشان کرد: ستاد هدایت در بیمارستانها به همین دلیل تشکیل شده است تا اگر بیمارستان مربوطه جا برای پذیرش نداشت فورا در بیمارستان دیگری پذیرش برای بیمار گرفته شود. هیچ بیمارستانی نمی‌تواند از پذیرش بیمار خودداری کند. در مورد موضوع مربوط به طلبه جوان نیز ستاد هدایت این قضیه را جدی نگرفته که تخلف است و باید بررسی شود.

وزیر بهداشت در ارتباط با اینکه عنوان شده بیمارستان خصوصی برای پذیرش این طلبه جوان ابتدا درخواست پول کرده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و شب گذشته که مادر طلبه را ملاقات کردم عنوان کرد که در بیمارستان خصوصی پولی از آنها درخواست نشده و راضی بودند.