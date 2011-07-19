نرخ مشارکت اقتصادی خراسان جنوبی 41.5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی ظهر سه شنبه در شورای برنامه ریزی و توسعه استان، به وضعیت شاخص های طراحی شده در استان اشاره کرد و افزود: جمعیت استان براساس سرشماری سال 85 بالغ بر 636 هزار و 420 نفر تثبت شده است.

وی نرخ رشد جمعیت استان را 1.78 درصد عنوان کرد و بیان داشت: از مجموع جمعیت استان 48 درصد در مناطق روستایی و 52 درصد در مناطق شهری زندگی می کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی به وجود 25 شهر، 20 بخش و 49 دهستان در سطح استان اشاره کرد و ادامه داد: مساحت استان پنج درصد کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه خراسان جنوبی 9 درصد جمعیت کشور را دارد، عنون کرد: این استان دارای تراکم بالایی است و این درحالی است که در میانگین کشوری در هر کیلومتر 43 نفر زندگی می کنند و در خراسان جنوبی این رقم هفت نفر است.

امینی با اشاره به وجود هشت شهرستان در سطح استان، تصریح کرد: تمام اقدامات مسئولین در راستای توزیع عادلانه اعتبارات در شهرستان ها است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی متوسط درآمد شهری استان را شش میلیون و 300 هزارتومان دانست و افزود: این رقم در کشور 9 میلیون و 360 هزار تومان است.

وی درآمد روستایی استان را سه میلیون و 960 هزار تومان و در کشور پنج ملیون و 240 هزارتومان اعلام کرد و افزود: شاخص توسعه انسانی استان 722 هزار نفر بوده و این رقم در کشور هشت هزار 884 نفر است.

امینی ادامه داد: جمعیت زیر خط فقر نسبی استان 8.7 درصد و در کشور چهار درصد اعلام شده است.