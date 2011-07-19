ساکنان رام الله علیه تشکیلات خودگردان تظاهرات کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه میدل ایست آنلاین، منابع خبری اعلام کردند : شمار زیادی از فلسطینی های ساکن رام الله در برابر مقر نخست وزیر انتصابی در کرانه باختری تظاهرات برگزار کردند.

این منابع افزودند: تظاهرات کنندگان خواستار مجازات مسئولان و وزیران تشکیلات خودگردان به اتهام دست داشتن آنها در فساد مالی و اداری شدند.

به گفته منابع فوق تظاهرات کنندگان پلاکاردهایی حمل می کردند که بر روی آن نوشته شده بود: فساد روی دیگر اشغالگری است، سکوت در برابر مفسدان، بالاترین فساد است.

"باسم قدروه" سخنگوی طرح موسوم به مبارزه با فساد گفت : همه مسئولان فاسد باید برکنار شوند و باقی ماندن مسئول فاسد در پستش توجیهی ندارد و محاکمه مفسدین باید به صورت علنی انجام شود تا جای هیچ گونه شبهه ای باقی نماند.

شایان ذکر است که هیئت مبارزه با فساد فلسطین اخیرا اعلام کرد مصونیت برخی مسئولان به علت دست داشتن آنها در فساد مالی و اداری لغو می شود، اما اقدامی عملی در این راستا انجام نشده است.