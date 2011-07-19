تسهیلات اشتغالزایی صندوق مهر امام رضا به مشاغل خانگی تخصیص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر محمد امامی با بیان این مطلب در دیدار کارکنان صندوق مهر امام رضا(ع) در استان مرکزی به مناسبت پنجمین سالروز تاسیس این صندوق با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک افزود: اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی از سیاستهای کاری دولت در سال جاری است و صندوق مهر امام رضا با پرداخت تسهیلات به متقاضیان فعالیت در رشته های مختلف کاری مشاغل خانگی بستر رشد و توسعه این مشاغل را در جامعه فراهم خواهد کرد.

وی در ادامه با اشاره به پرداخت 3 برابر سهم تسهیلات اشتغالزایی به متقاضیان واجد شرایط از سوی صندوق مهر امام رضا(ع) طی سال گذشته در استان مرکزی بیان داشت: تلاش در راستای جذب اعتبارات بیشتر و حل مشکل اشتغال جوانان استان مرکزی در اولویت کاری صندوق مهر امام رضا(ع) استان مرکزی قراردارد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک نیز در این دیدار گفت: مسئولین صندوق مهرامام رضا باید با پرداخت تسهیلات به نیازمندان جامعه در راستای زدودن غبار فقر از چهره جامعه تلاش کنند.

آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی افزود: صندوق مهر امام رضا باید با توجه به جمعیت جوان استان مرکزی در جذب اعتبارات اشتغالزایی تلاش بیشتری کرده تا بتواند بستر لازم برای پرداخت تسهیلات به متقاضیان را فراهم و از بروز آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری در جامعه بکاهد.