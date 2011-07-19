2400 واحد مسکونی مددجویی بهزیستی به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست سازمان بهزیستی کشور صبح سه شنبه در یک برنامه ویدیوکنفرانس که از مشهد هدایت میشد، به طور نمادین و به صورت همزمان این واحدهای مسکونی را افتتاح کرد.
احمد اسفندیاری در این ویدئو کنفرانس به مدیران کل بهزیستی استانها گفت: این واحدهای مسکونی که امروز بهرهبرداری از آنها از مشهد مقدس آغاز شد، از محل اعتبارات سفرهای مقام معظم رهبری به برخی استانها و اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، اعتبارات سازمان و مشارکت خیرین احداث و بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این واحدهای مسکونی بخشی از برنامهی خانهسازی دولت در سال جاری است و از این پس مردم شاهد واگذاری تعداد زیادی مسکن در استانهای مختلف به مددجویان خواهند بود.
به گفته این مسئول در بهرهبرداری خانههای مددجویی مذکور، پس از خراسان رضوی با 565 واحد، فارس با 310 واحد، کرمان با 277 واحد، یزد با 237 واحد، اصفهان با 217 واحد، سمنان با 130 واحد و ایلام با 120 واحد مسکونی در ردههای بعدی جدول سهمیه مسکن مددجویی قرار گرفتهاند.
وی اضافه کرد: همچنین در خراسان جنوبی 108 واحد، اردبیل 80 واحد، کردستان 72 واحد، مازندران 64 واحد، البرز 54 واحد، چهارمحال و بختیاری 47 واحد، مرکزی 33 واحد، آذربایجان شرقی 29 واحد، بوشهر 25 واحد، خوزستان 24 واحد، همدان 20 واحد، سیستان و بلوچستان 17 واحد، قزوین، کهکیلویه و بویراحمد و گیلان هر کدام 10 واحد و در زنجان هشت واحد مسکونی به بهرهبرداری میرسند.
اسفندیاری با تشکر از خیرین در مشارکت در ساخت این خانهها گفت: خیرین، باهوشترین و زیرکترین افراد روی زمین هستند زیرا در کارهای خیر، تمام سرمایه و اندوخته خود را برای آخرت ذخیره میکنند.
سرپرست بهزیستی کشور یادآور شد: مدیران بهزیستی استانها تلاش کنند که تمام واحدهای تعهد شده طبق برنامه به مددجویان تحویل داده شود.
وی گفت: امسال علاوه بر ساخت و تحویل واحدهای سهمیه سال گذشته، سهمیه سال جاری استانها نیز باید برنامهریزی شود مدیران بهزیستی باید تلاش مضاعف داشته باشند و به صورت جهادی به بحث مسکن بپردازند.
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