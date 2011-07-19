سهم ناچیز بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فرزین امروز در همایش بررسی ابعاد و تحول روشهای تامین مالی در کشور با تاکید بر نقش بانک، بیمه و بازار سرمایه، روشهای تامین مالی در کشور را تورم زا عنوان کرد و بر اصلاح این روشها تاکید کرد.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین مالی طرحها و پروژه های اقتصادی را یکی از دغدغه های مسئولان اقتصادی کشور دانست و گفت: روشهای تامین مالی در کشور باید در کنار یکدیگر در نظر گرفته شوند.

به گفته وی، تامین مالی طرحها به ویژه پس از هدفمندی یارانه ها از اهمیت بیشتری برخوردار شده و نقش این موضوع بارزتر شده است.

فرزین با بیان اینکه در حال حاضر بانک‌ها حدود 32 درصد تامین مالی کشور را برعهده دارند، اظهارداشت: به همین میزان نیز تامین مالی توسط صاحبان پروژه انجام می‌شود، در حالی که سهم بازار سرمایه در تامین مالی تنها حدود سه درصد است.

دبیر ستاد هدفمند کردن یارانه ها اظهارداشت: سهم بازار سرمایه و بیمه در تامین مالی بسیار ناچیز است و خزانه‌ دولت نیز کار تامین مالی انجام نمی‌دهد، اما سهم بازار سرمایه در کشور‌های خارجی بسیار بیش از این رقم است.

وی از منسجم نبودن نظام تامین مالی کشور در کشور انتقاد کرد و افزود: تعامل نظام‌های بانک، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بورس در کنار یکدیگر دارای اهمیت است.

فرزین گفت: هم‌اکنون بانک‌ها با قدرت تمام تسهیلات می‌دهند، ولی مردم همچنان در صف تسهیلات هستند، این اتفاق از یک طرف نقدینگی را زیاد می‌کند، ولی از سوی دیگر همیشه تولید‌کنندگان از کمبود نقدینگی می‌نالند.

وی با تاکید بر این‌که باید موضوع تامین مالی در کشور به صورت ساختاری حل شود، گفت: روش‌های تامین مالی کنونی سیاست انبساط پولی را به دنبال دارد که باعث تورم می‌شود، در حالی که این روش‌ها غلط است.

به گفته معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در کشوری مانند چین 159 درصد است و در ایران حدود 70 درصد است و با این وجود چون پول پرقدرت با این نقدینگی زیاد می‌شود، تورم ایجاد می‌شود.

وی از تعریف 55 پروژه اصلاحی در حوزه های مختلف تامین مالی در وزارت اقتصاد خبرداد و افزود: به روشهایی دست یافته ایم که براساس آن بتوانیم روشهای فعلی تامین مالی در کشور را تغییر دهیم.