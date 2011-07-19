شورای شهر زنجان شرایط رضایتمندی شهروندان را فراهم کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسینی زنجانی ظهر سه شنبه در دیدار با اعضاء شورای اسلامی شهر زنجان و جمعی از مدیران شهری افزود: مسئولان باید شرایط را برای خدمترسانی به مردم فراهم کنند تا شاهد توسعه شهر باشیم.
این عالم برجسته شیعی افزود: همه مدیران باید به این نکته توجه داشته باشند که توجه به امر مشورت مقوله مهمی است و این موضوع باید مدنظرشان باشد و با تکیه بر آموزههای دینی به مقوله مشورت و استفاده از نظرات صاحبان اندیشه استفاده کنند.
این مدرس حوزه و دانشگاه با اشاره به نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالکاشتر، گفت: با دقت در این نامه میتوان نکات بیشماری در رابطه با ضرورت توجه به مشورت متوجه شد، بهطوری که در این نامه آمده است که انسان بخیل را در مشورتت وارد نکن، چرا که انسان بخیل نه خود میخورد و نه اجازه میدهد دیگران استفاده کنند.
آیت الله حسینی زنجانی ادامه داد: همچنین در این نامه آمده است با انسان ترسو نباید مشورت کرد، چرا که فردی با چنین خصوصیت اخلاقی همیشه به بعد منفی قضایا توجه میکند و همچنین فردی که مورد مشورت قرار میگیرد نباید فرد حریصی باشد چون طماعی او باعث میشود تا تو به حرام وارد شوی.
آیتالله حسینی زنجانی با اشاره به فرایضی از این نامه خطاب به اعضاء شورای شهر زنجان و مدیران شهرداری، گفت: واقعاً باید به امر مشورت بهاء داد و خوشبختانه در شهر زنجان افراد مورد وثوق و اندیشمند وجود دارد که میتوان از نظرات آنان در اداره مطلوب شهر بهرهمند شد.
فرزند مرجع عالیقدر آیتالله عزالدین حسینی با بیان اینکه کسب توفیق و موفقیت، مرهون توجه به اهمیت مشورت است، خاطرنشان کرد: بنا بر روایات تجربه بالاتر از علم است و باید از مسائل مختلف به این موجوع توجه شود.
آیت الله حسینی زنجانی تأکید کرد: در دین اسلام و شریعت شیعه به امر مشورت توجه ویژهای شده است، بهطوری که حضرت علی (ع) میفرمایند با دشمنانتان نیز مشورت کنید، زیرا در مشورت با این افراد میتوانید به میزان دشمنی آنها با خودتان پی ببرید.
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