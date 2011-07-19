نمایشگاه های طرح ضیافت توسط بخش خصوصی برگزار می شود

محمد رضا سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه های طرح ضیافت در استان توسط بخش خصوصی برگزار می شود که کالاهایی از جمله مواد غذایی، پروتئینی، مرغ، کالاهای اساسی، خرما، شیرینی جات مرسوم و... را عرضه می کند.

وی گفت: 10 غرفه ویژه جهت عرضه ی کالاهای اساسی در نمایشگاه ضیافت زاهدان برنامه ریزی شده که در اختیار عمده فروشان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی اصناف تمامی کالاها در این نمایشگاه های 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین کارشناسان بهداشت در زمان قیمت گذاری و ورود کالا به نمایشگاه حضور دارند و از ورود کالاهای غیر بهداشتی به نمایشگاه خودداری خواهد شد.