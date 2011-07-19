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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۲۰:۴۵

در سیستان و بلوچستان/

نمایشگاه های طرح ضیافت توسط بخش خصوصی برگزار می شود

نمایشگاه های طرح ضیافت توسط بخش خصوصی برگزار می شود

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان گفت: نمایشگاه های طرح ضیافت توسط بخش خصوصی در استان برگزار می شود.

محمد رضا سرگزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در آستانه فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نمایشگاه های طرح ضیافت در استان توسط بخش خصوصی برگزار می شود که کالاهایی از جمله مواد غذایی، پروتئینی، مرغ، کالاهای اساسی، خرما، شیرینی جات مرسوم و... را عرضه می کند.

وی گفت: 10 غرفه ویژه جهت عرضه ی کالاهای اساسی در نمایشگاه ضیافت زاهدان برنامه ریزی شده که در اختیار عمده فروشان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با همکاری و هماهنگی اصناف تمامی کالاها در این نمایشگاه های 15 درصد زیر قیمت بازار عرضه می شود.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: همچنین کارشناسان بهداشت در زمان قیمت گذاری و ورود کالا به نمایشگاه حضور دارند و از ورود کالاهای غیر بهداشتی به نمایشگاه خودداری خواهد شد.

این نمایشگاه از یکم مرداد ماه با بیش از 80 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های استان کالاهای مورد نیاز این فصل را در اختیار مردم قرار می دهد.

کد مطلب 1362663

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