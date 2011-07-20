وضعیت سلامت روان دانشجویان دختر و پسر/ نیمرخ روانی تهرانی ها

حمید یعقوبی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: نتایج سنجش سلامت روان دانشجویان نشان می دهد که دانشجویان دختر و پسر از نظر سلامت روان تا حدی نزدیک به هم هستند. هر چند که در برخی عوامل سلامت روان، پسران بهترند و در برخی عوامل نیز دختران بهتر هستند این در صورتی است که در جمعیت عمومی، خانم ها دو برابر آقایان دچار مشکلات و اختلالات روانی می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در دانشجویان جدیدیالورود دانشگاههای تحت پوشش وزارت علوم خانم ها و آقایان از نظر سلامت روان نزدیک همدیگر هستند که این شاید بخاطر سن و سالشان باشد.

وضعیت سلامت روان دانشجویان سهمیه آزاد

به گفته رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان سهمیه آزاد وضع بهتری نسبت به سایر سهمیه ها دارند.

یعقوبی در حالی از ارائه جزئیات بیشتر درباره شاخص های سلامت روان دانشجویان خودداری کرد که خاطرنشان کرد: بر اساس اطلاعاتی که از عوامل مختلف موثر بر روی سلامت روان جمع آوری کرده ایم نیمرخی از وضعیت سلامت روان در مجموع دانشجویان تهیه کرده ایم و به عبارتی جمع بندی داده هایمان را شبیه نقشه درست کرده ایم این نقشه نشان می دهد در میان سهمیه ها، دانشجویان زیرمجموعه سهمیه آزاد وضعیت بهتری از نظر سلامت روانی نسبت به سایر سهمیه ها دارند.

نیمرخ روانی دانشجویان تهرانی

وی از تشکیل مناطق 5 گانه دانشگاهها از نظر وضعیت مراکز مشاوره خبر داد و به مهر گفت: دانشگاههای کشور را به 5 منطقه مشاوره ای تقسیم کردیم. نیمرخ سلامت روان دانشجویان در این مناطق 5 گانه نشان می دهد که دانشجویان دانشگاههای شهر تهران وضعیت بهتری دارند.

رئیس دفتر مرکزی مشاوره وزارت علوم افزود: دانشجویان منطقه 5 یعنی جنوب شرق کشور هر چند که از میانگین سلامت روان دانشجویان کشور فاصله زیادی ندارند اما در مقایسه با سایر مناطق در موقعیت پائین تری از نظر سلامت روان قرار گرفته اند.