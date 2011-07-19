نخستین نمایشگاه "الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و تلفن همراه البرز" افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه "الکترونیک، کامپیوتر، مخابرات و تلفن همراه البرز" با شعار زندگی شگفت انگیز الکترونیکی با حضور معاون برنامه ریزی استانداری البرز و مسئولان اداره کل بازرگانی استان و ... به طور رسمی افتتاح شد.

در این نمایشگاه بیش از 50 شرکت فعال در زمینه الکترونیک، کامپیوتر و مخابرات شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، UPS، اینترنت و بانکداری الکترونیک حضور دارند.



این نمایشگاه با مجوز سازمان بازرگانی در فضای چهار هزار مترمربع و با حمایت معنوی وزارت صنایع و معادن، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، انجمن انفورماتیک ایران و صندوق حمایت از صنایع الکترونیک برگزار شده است.



همچنین در این نمایشگاه برای جذابیت بیشتر روز اول، به نام دولت الکترونیک، روز دوم به نام تجارت الکترونیک، روز سوم به نام بانکداری الکترونیک، روز چهارم بازی و سرگرمی های الکترونیک و روز پنجم شهروند الکترونیک، نامگذاری شده اند.



گفتنی است، نمایشگاه الکامپ و تلکام البرز به مدت 5 روز در کرج، مهرویلا، میدان امام خمینی(ره)، محل برگزاری نمایشگاه­های البرز دایر بوده و ساعات بازدید آن 16 تا 22 خواهد بود.