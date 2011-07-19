500 پلیس به یگان انتظامی مشهد اضافه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن امیری مقدم بعدازظهر سه شنبه در جلسه ستاد مبارزه با جرائم خاص در محل ستاد دادگستری خراسان رضوی ضمن تقدیر از تعامل سازنده مجموعه قضایی با عوامل نیروی انتظامی اظهار داشت: نیروی انتظامی در برخورد قاطع با کسانی که بخواهند نظم و امنیت عمومی را برهم بزنند مصمم است.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در این جلسه بر تشدید برخود با جرائم خشن و مخل نظم و امنیت عمومی تأکید کرد.

حجت الاسلام حسن شریعتی با بیان اینکه لازم است با عوامل بی نظمی در سطح جامعه برخورد قاطع صورت بگیرد گفت: با توجه به تلاشهایی که مردم و نیروهای انتظامی - امنیتی از خود نشان دادند در سال گذشته شاهد کاهش وقوع برخی جرایم بودیم.

شریعتی با اشاره به اقدامات موثر ستاد مبارزه با جرائم خاص در سال گذشه تصریح کرد: با همیاری و هماهنگی عوامل و مسئولان در سال جاری سیاست های اصولی دستگاه قضایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و برخورد با اراذل و اوباش، جرایم خشن و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی با قوت، دقت و سرعت و در چارچوب موازین و اختیارات قانونی پیگیری و اجرا خواهد شد.

در این نشست مقرر شد تا کلیه جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری خراسان رضوی است توسط واحد ویژه ای در مرکز آگاهی این استان تا حصول نتیجه پیگیری شود.

همچنین به محض وقوع جرم مهم در شهرستانها، مراتب از طریق فرماندهی انتظامی هر شهر تلفنی به دادستان محل وقوع آن جرم اعلام شود تا در ارجاع به بازپرسی و تسریع و دقت در رسیدگی تدبیر شود.