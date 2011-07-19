قطار 24 ماه دیگر وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر سه شنبه درآئین کلنگزنی پروژه راه آهن مبارکه - سفید دشت - اصفهان با اشاره به اینکه این روز به یاد ماندنی در حافظه مردم استان چهار محال و بختیاری باقی خواهد ماند، اظهار داشت: این استان تا این لحظه به هیچ شبکه ریلی متصل نبوده و امروز با همت دولت دهم دغدغه این استان بر طرف شده است.

وی افزود: این پروژه از سفر اول تاکنون در مصوبات سفر گنجانده شده بود و در سفرسوم اجرایی شدن این مصوبه تصویب شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امیدواریم در سال 91 راه آهن را در شهرکرد ببینیم.

وی بیان داشت: راه آهن برقی تهران - قم - اصفهان که از طریق استان خوزستان صورت می گیرد می تواند در محرومیت زدایی استان چهارمحال و بختیاری موثر واقع شود.

عنابستانی ادامه داد: با ادامه پیدا کردن پروژه ها ومتصل کردن نقاط جنوب و جنوب غربی به یکدیگر از طریق این پروژهها می تواند نقش موثری در توسعه این استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه مردم استان چهارمحال و بختیاری مردمی گشاده دست هستند و با توجه به خشکسالی شدید در تامین آب شرب چندین استان مساعدت لازم را انجام داده اند، یادآور شد: گشاده دستی مردم در تمام عرصه ها وجود داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در توسعه و پیشرفت استان نگاه خاصی از طریق دولت به چهارمحال و بختیاری صورت گیرد، عنوان کرد: عنایت دولت نسبت به شبکه ریلی استان مثبت بوده است.