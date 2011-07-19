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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۳

عنابستانی:

قطار 24 ماه دیگر وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود

قطار 24 ماه دیگر وارد استان چهارمحال و بختیاری می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دغدغه اصلی مردم استان با اتصال به شبکه ریلی بر طرف می شود، گفت: امیدواریم راه آهن24 ماه دیگر وارد استان چهار محال و بختیاری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عنابستانی ظهر سه شنبه درآئین کلنگزنی پروژه راه آهن مبارکه - سفید دشت - اصفهان با اشاره به اینکه این روز به یاد ماندنی در حافظه مردم استان چهار محال و بختیاری باقی خواهد ماند، اظهار داشت: این استان تا این لحظه به هیچ شبکه ریلی متصل نبوده و امروز با همت دولت دهم دغدغه این استان بر طرف شده است.

وی افزود: این پروژه از سفر اول تاکنون در مصوبات سفر گنجانده شده بود و در سفرسوم اجرایی شدن این مصوبه تصویب شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: امیدواریم در سال 91 راه آهن را در شهرکرد ببینیم.

وی بیان داشت: راه آهن برقی تهران - قم - اصفهان که از طریق استان خوزستان صورت می گیرد می تواند در محرومیت زدایی استان چهارمحال و بختیاری موثر واقع شود.

عنابستانی ادامه داد: با ادامه پیدا کردن پروژه ها ومتصل کردن نقاط جنوب و جنوب غربی به یکدیگر از طریق این پروژهها می تواند نقش موثری در توسعه این استان داشته باشد.

وی با بیان اینکه مردم استان چهارمحال و بختیاری مردمی گشاده دست هستند و با توجه به خشکسالی شدید در تامین آب شرب چندین استان مساعدت لازم را انجام  داده اند، یادآور شد: گشاده دستی مردم در تمام عرصه ها وجود داشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه در توسعه و پیشرفت استان نگاه خاصی از طریق دولت به چهارمحال و بختیاری صورت گیرد، عنوان کرد: عنایت دولت نسبت به شبکه ریلی استان مثبت بوده است.

کد مطلب 1362670

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