مدارک و سوابق متقاضیان عضویت در خانه مطبوعات البرز بررسی شد

رئیس اداره فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گام بعدی پس ازعضوپذیری جهت تاسیس خانه مطبوعات بررسی مدارک و سوابق حرفه ای ارائه شده توسط متقاضیان عضویت درخانه مطبوعات بود که در این راستا کمیته ای متشکل از نمایندگان هیئت موسس و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکیل و مدارک وسوابق متقاضیان را مورد بررسی قرار داد.

محمد طاهری کرد: از 151 متقاضی عضویت در خانه مطبوعات 87 متقاضی مدارک عضویت را کامل و 64 متقاضی مدارک عضویت را ناقص ارائه کرده اند که لازم است برای اینکه واجدین شرایط عضویت درخانه مطبوعات شناخته شوند، سایر مدارک لازم را نیز ارائه و پرونده مربوطه را تکمیل کنند.

وی اظهار داشت: متقاضیان عضویت درخانه مطبوعات جهت کسب اطلاع از نتایج بررسی مدارک و وضعیت پرونده خود در خانه مطبوعات با واحد مطبوعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تماس بگیرند و آن دسته از متقاضیان عضویت درخانه که مدارک عضویت را کامل ارائه نداده اند و پرونده آنان ناقص است می توانند در روزهای شنبه و یکشنبه اول و دوم مرداد 90 به دفتر خانه مطبوعات مستقر در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج مراجعه و نسبت به تکمیل مدارک پرونده خود اقدام نمایند.

طاهری ادامه داد: از آنجا که امکان تشخیص احراز شرایط آن عده از متقاضیان عضویت در خانه مطبوعات که مدارک عضویت را ناقص ارائه کرده اند میسر نیست، بدیهی است در صورت عدم پیگیری موضوع، فاقد شرایط عضویت در خانه مطبوعات شناخته می شوند.

رئیس اداره فرهنگی، مطبوعاتی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد با توجه به اینکه تاسیس خانه مطبوعات از مطالبات اکثر خبرنگاران و اصحاب رسانه استان است، خواستار شد آن تعداد از خبرنگاران و اصحاب رسانه که مدارک لازم جهت عضویت را ناقص ارائه کرده اند در خصوص تکمیل مدارک عضویت درخانه مطبوعات تسریع کنند.

وی در پایان افزود: پس از اتمام مرحله بررسی مدارک وآثار حرفه ای متقاضیان عضویت درخانه مطبوعات شرایط کاندیداهای هیئت مدیره و بازرسان اعلام می شود سپس ازمتقاضیان کاندیداتوری ثبت نام به عمل می آید و بعد از طی مراحل قانونی لازم مجمع عمومی تشکیل و انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات برگزار می شود.