راه اندازی اولین دفتر خدمات الکترونیک حمل و نقل در استان مرکزی

غلامرضا مشرفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دفتر الکترونیک حمل و نقل استان مرکزی با هدف کاهش تصدی گری بخش دولتی و ارائه خدمات الکترونیک به رانندگان و فعالان حوزه ناوگان باربری و مسافربری استان مرکزی راه اندازی شده است.

وی ادامه د اد: صدور، تعویض و تمدید کارت هوشمند رانندگان ناوگان باربری و مسافربری از جمله خدمات الکترونیک ارائه شده در این دفتر است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی با اشاره به دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور گفت: براساس این دستورالعمل خودروهای خطوط روستایی باید با اخذ معرفی نامه از دهیاریها به شرکتهای مسافربری و نمایندگی اتحادیه مراجعه و پس از تکمیل پرونده برای ثبت اطلاعات به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند.

وی گفت: پس از انجام مراحل آزمایش و رفع اشکالات احتمالی، امر ثبت نام و توزیع کارتهای رانندگان خطوط روستایی در دفتر پیشخوان دولت در اراک انجام می شود.

مشرفی یادآور شد: راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک حمل و نقل در سایر شهرستانهای استان مرکزی در اولویت کاری اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان مرکزی قرار دارد.