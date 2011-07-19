دیکتاتوری از عراق رخت بربسته است/ رزمایش نظامیان آمریکایی در میسان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "اسامه النجیفی" گفت: دیکتاتوری به عراق باز نمی گردد و حکومت فردی از این پس در کشور جایی ندارد.

رئیس مجلس عراق تصریح کرد: ما به سوی دمکراسی، احترام به آزادی و حقوق بشر گام بر می داریم زیرا عراق از رژیم دیکتاتوری به سوی دمکراسی واقعی بر اساس قانون اساسی در حرکت است.

از سوی دیگر "عدی عواد" نماینده مجلس عراق ضمن تکذیب مخالفت جریان صدر با تمدید حضور نظامیان آمریکایی در عراق افزود: جریان صدر با حضور نظامیان آمریکایی در عراق پس از پایان سال جاری مخالف است.

وی گفت: دولت عراق در صورتی که تصمیم به تمدید حضور نظامیان آمریکایی بگیرد مورد بازخواست واقع می شود و در صورتی که نیروهای عراقی عاجز از ایفای نقش امنیتی پس از سال 2011 باشد مقاومت به ایفای نقش خواهد پرداخت.

عواد تصریح کرد: جریان صدر هرگز موضع خود را درباره حضور اشغالگران از زمان یورش به عراق تا به امروز تغییر نداده است و مخالف حضور و تمدید آنهاست.

خبر دیگر اینکه "جواد البولانی" نماینده پارلمان عراق برخی گروههای سیاسی این کشور را به وقت کشی در موضوع کوچک کردن کابینه متهم کرد.

همچنین از عراق خبر می رسد که نظامیان آمریکایی رزمایشی را در استان "میسان" آغاز کردند که سبب رعب و وحشت میان ساکنان این منطقه شد.این رزمایش پس از سخنان "لیون بانیتا" وزیر دفاع جدید آمریکا که گفته بود نظامیان دست به عملیاتهای جداگانه ای خواهد زد انجام می شود.

از سوی دیگر "علی الدباغ" سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی عراق قادر به اداره اوضاع امنیتی به تنهایی هستند و فقط به آموزش نیاز دارند.

وی تصریح کرد: نیروهای عراقی به درجه از آمادگی رسیده اند که می تواند پرونده های امنیتی را اداره و با تهدیدهای خارجی مقابله کنند و تهدیدهای گروههای تروریستی و شبه نظامیان همانند سابق نیست. تروریسم تهدید امنیتی همیشه وجود دارد اما نیروهای عراقی قادر به خنثی سازی آن هستند.

الدباغ گفت: اسرائیل باید بفهمد که اعطای حقوق فلسطینی ها اولین گام برای صلح فراگیر در منطقه است.تجاوزهای اسرائیل خوشایند عراق نیست.

وی افزود: ما برای حل مشکلات منطقه آماده میانجی گری هستیم زیرا بهای برخی مشکلات منطقه ای را عراق می پردازد و برنامه هسته ای نظامی مورد مخالفت ما است و منطقه خاورمیانه باید عاری از سلاح هسته ای باشد.

الدباغ با اشاره به برپایی تظاهرات در عراق افزود: تظاهراتی که در عراق برگزار می شود با موارد مشابه آن در دیگر کشورهای عربی تفاوت دارد.هر چند که باید بپذیریم که مشکلات داخلی در کشور به طور کامل حل نشده است.