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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۳

حبیبیان:

رقبا توان رویارویی با تیم تیراندازی با کمان ماهان را ندارند

رقبا توان رویارویی با تیم تیراندازی با کمان ماهان را ندارند

اصفهان - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم تیراندازی با کمان فولاد ماهان گفت: تیمهایی که برابر فولاد ماهان قرار می گیرند توان مقابله با کمان داران ما را ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حبیبیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از هفته های پنجم تا نهم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تیر و کمان ریکرو کشور امروز(سه شنبه) فولاد ماهان به مصاف تیم های تیرانا، خراسان جنوبی، مبین قم، مقاومت البرز و تیم کیش رفت که توانست تمامی بازیهای خود را با نتیجه پنج بر صفر با پیروزی به پایان برساند.

وی ادامه داد: در بخش کامپوند نیز ماهانیها در هفته های چهارم، پنجم و ششم توانستند با نتیجه مشابه پنج بر صفر تیمهای آتریاس تهران، قزوین و زنجان را در هم کوبند.

سرمربی تیم تیر اندازی با کمان فولاد ماهان خاطرنشان کرد: در جدول رده بندی ریکرو تیم انصار با 85 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، فولاد ماهان با 82 امتیاز و سه بازی کمتر در رده دوم و تیم خراسان جنوبی با 75 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته است. در بخش کامپوند نیز تیم استقلال با 54 امتیاز صدرنشین جدول است، فولاد ماهان با همین امتیاز و سه بازی کمتر در رده دوم و خراسان جنوبی با 49 امتیاز جدی ترین تعقیب کننده ماهان و استقلال در رتبه سوم است.

کد مطلب 1362676

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