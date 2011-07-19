رقبا توان رویارویی با تیم تیراندازی با کمان ماهان را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی حبیبیان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از هفته های پنجم تا نهم دور برگشت رقابتهای لیگ برتر تیر و کمان ریکرو کشور امروز(سه شنبه) فولاد ماهان به مصاف تیم های تیرانا، خراسان جنوبی، مبین قم، مقاومت البرز و تیم کیش رفت که توانست تمامی بازیهای خود را با نتیجه پنج بر صفر با پیروزی به پایان برساند.

وی ادامه داد: در بخش کامپوند نیز ماهانیها در هفته های چهارم، پنجم و ششم توانستند با نتیجه مشابه پنج بر صفر تیمهای آتریاس تهران، قزوین و زنجان را در هم کوبند.

سرمربی تیم تیر اندازی با کمان فولاد ماهان خاطرنشان کرد: در جدول رده بندی ریکرو تیم انصار با 85 امتیاز در صدر جدول قرار دارد، فولاد ماهان با 82 امتیاز و سه بازی کمتر در رده دوم و تیم خراسان جنوبی با 75 امتیاز در رتبه سوم قرار گرفته است. در بخش کامپوند نیز تیم استقلال با 54 امتیاز صدرنشین جدول است، فولاد ماهان با همین امتیاز و سه بازی کمتر در رده دوم و خراسان جنوبی با 49 امتیاز جدی ترین تعقیب کننده ماهان و استقلال در رتبه سوم است.