کارگران نانوایی مهارتهای شغلی را آموزش می بینند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا چالوشی اظهار داشت: در راستای رویکرد و سیاستهای شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص ضرورت بهبود و ارتقای کیفیت نان در کشور بعد از اجرای موفقیت آمیز طرح هدفمندی یارانه ها و به منظور ارتقای سطح دانش مهارتهای شغلی واحدهای نانوایی و بهبود کیفی نان، دوره های آموزشی لازم برای کارگران واحدهای نانوایی در سطح استان برگزار می شود.

وی اضافه کرد: تفاهم نامه ای بین شرکت غله و مرکز فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی بر اساس برنامه زمان بندی و تدوین برنامه آموزشی از بهمن ماه سال گذشته منعقد شده و تاکنون بیش از 750 نفر آموزشهای لازم را گذرانده اند.

چالوشی ادامه داد: هر ماه، حدود 55 نفر ( دو هزار و 900 نفر ساعت)، از کارگران نانوایی کلاسهای آموزش را می گذرانند.

وی با بیان اینکه آموزش های فوق در ارتقاء کیفیت نان و کاهش ضایعات نقش موثر داشته است، از اتحادیه نانوایان و متصدیان واحدهای نانوایی خواست در کلاس های آموزشی مذکور حضور فعال داشته باشند.

مدیر کنترل کیفی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت سر فصل آموزشی مهارتهای شغلی واحدهای نانوایی را اخلاق حرفه ای، مشخصات آرد و نان خوب، شاخصه های نانوایی خوب و اصناف خوب، ارزش غذایی نان، مزایای سبوس در نان، بهبود دهنده های مورد تایید بهداشت مواد غذایی، بهبود دهنده های مضر و اثرات نامطلوب آنها، مزایای استراحت آرد، چگونگی تخمیر خمیر، نقش خمیر مایه در تخمیر خمیر، نحوه حرارت دستگاه ها و تنور و ... عنوان کرد.

دقت در خرید گندم موجب ارتقای کیفیت نان خواهد شد

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت نیز تاکید کرد: توجه و دقت در خرید گندم با کیفیت موجب ارتقای کیفیت نان تولیدی خواهد شد.

علی شامی نژاد اعلام کرد: عوامل تشخیص و ناظران مستقر در مراکز خرید ملزم هستند با دقت و جدیت لازم در امر خرید گندم نظارت کنند.

وی تصریح کرد: توجه و دقت در افت زنی گندمهای وارده، کنترل سن زدگی و انواع آفت های دیگر، تسریع در امر تحویل و تخلیه، از مواردی است که ناظران در امور خرید گندم باید مدنظر داشته باشند.

علی شامی نژاد افزود: از آنجائیکه تسهیل در امور خدمات رسانی به کشاورزان و گندم کاران از وظایف همه ما متولیان امور گندم است، اما در کنار همه این نکات توجه و دقت در تحویل و خرید گندم های با کیفیت و تفکیک گندم های نوع دو از نوع یک به منظور ارتقای کیفیت در آرد و نان، گام مهمی در راستای تحقق انتظارات و خواسته های مردم است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت بیان کرد: استقرار نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی در مراکز خرید نیز یکی دیگر از توجهات و اقدامات شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای تسهیل، در امور خدمات رسانی به کشاورزان زحمتکش است.