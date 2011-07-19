افزایش قیمت سکه و طلا/ اختلاف 100 تومانی نرخ دلار دولتی و آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی امروز قیمت دلار در بازار رسمی را اندکی کاهش داد و نرخ آن را 1054 تومان تعیین کرد، این در حالی است که روز گذشته این بانک نرخ دلار در بازار رسمی را افزایش داده بود.

اما قیمت دلار در بازار روندی دیگری را طی کرد و نرخ آن نسبت به دیروز 9 تومان افزایش یافت و از 1145 تومان به 1154 تومان رسید.

بانک مرکزی امروز نرخ یورو در بازار رسمی را افزایش داد و نرخ آن را 1488 تومان اعلام کرد، در حالی که این نرخ دیروز 1485 تومان بود، نرخ یورو در بازار آزاد هم نسبت به روز افزایش یافت و از 1630 تومان به 1643 تومان رسید.

در پی افزایش قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی به 1600 دلار نرخ طلا در بازار داخلی هم افزایش یافت و 44 هزار و 490 تومان اعلام شد. قیمت هر اونس طلا دیروز در بازارهای جهانی 1598 دلار و هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 43 هزار و 840 تومان بود.

با افزایش نرخ طلا در بازارهای بین المللی و داخلی بانک مرکزی نیز قیمت انواع سکه برای عرضه در شعب بانکی را افزایش داد، به طوریکه نرخ سکه طرح جدید را 426 هزار و 400 تومان، نیم سکه را 213 هزار و 200 تومان و ربع سکه را 121 هزار و 160 تومان تعیین کرد.

دیروز این نرخها به ترتیب 422 هزار و 240 تومان، 211 هزار و 120 تومان و 120 هزار و 120 تومان بودند.

قیمت انواع سکه نیز در بازار امروز افزایش یافت و قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم 455 هزار تومان، طرح جدید 437 هزار و 500 تومان، نیم سکه 219 هزار تومان، ربع سکه 127 هزار تومان و سکه گرمی 75 هزار تومان شد.

نرخ سکه طرح قدیم دیروز در بازار 450 هزار تومان، طرح جدید 428 هزار تومان، نیم بهار آزادی 215 هزار تومان و ربع بهار آزادی 126 هزار تومان بود.