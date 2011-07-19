به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه رواج گفتمان نظام براساس قرآن آرزوی دیرینه دلسوزان و متدینین بوده است، گفت: برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در راستای ترویج این گفتمان و توجه دلها به زلال معارف قرآن و معنویت برآمده از آن است.
لزوم ترویج فضای قرآنی در جامعه
وی افزود: در طول سال در کشور دهها نمایشگاه در حوزه اقتصادی برگزار میشود که خود به خود موجب میشود افکار عمومی به سمت مسائل مادی حرکت کند از این رو ضروری است در مدتی از سال با برپایی نمایشگاه قرآن، روح انسانها تطهیر شود.
این نماینده مجلس هشتم اضافه کرد: نمایشگاه قرآن با توجه به عمق تأثیر کلام وحی بر فطرت انسانها به طور قطع تأثیر ماندگاری در کشور و بر اذهان تشنه چشمه سار معنویت و آموزههای قرآن باقی خواهد گذاشت.
سلیمی اضافه کرد: در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی هرگاه نمایشگاه بینالمللی قرآن برپا شده، یکباره فضای کشور فضای معطری شده و به طور قطع یکی از بهترین، مؤثرترین و ماندگارترین اقدامات در حوزه فرهنگی برپایی این نمایشگاه بوده است.
ضرورت توسعه نمایشگاه قرآن در سراسر کشور
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد: توسعه نمایشگاه بینالمللی قرآن در همه استانها و شهرستانها، در ماه مبارک رمضان با توجه به آمادگی همگان در این ماه برای دریافت این آموزهها، آثار ماندگارتری در کشور خواهد داشت.
حجتالاسلام سلیمی با یادآوری این نکته که برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم تبلیغات منفی عوامل شناخته شده و دشمنان علیه نظام اسلامی را خنثی میکند، اظهار داشت: از طرف دیگر برگزاری نمایشگاه بینالمللی قرآن بر گسترس روابط فرهنگی مبتنی بر آموزههای قرآنی تأثیرگذار است.
وی در پایان افزود: این نمایشگاه همچنین منجر به سوق دادن استعداد بینهایت نسل جوان به سمت قرآن میشود و این قابلیت را در کشور ایجاد میکند که در مقابل تبلیغات منفی توان پاسخگویی داشته باشیم.
قم - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: نمایشگاه بین المللی قرآن کریم این قابلیت را در کشور ایجاد میکند که در مقابل تبلیغات منفی توان پاسخگویی داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیرضا سلیمی ظهر سهشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با بیان اینکه رواج گفتمان نظام براساس قرآن آرزوی دیرینه دلسوزان و متدینین بوده است، گفت: برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم در راستای ترویج این گفتمان و توجه دلها به زلال معارف قرآن و معنویت برآمده از آن است.
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