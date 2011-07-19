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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

آیت الله دری نجف آبادی:

مسئولان ورزشی استان مرکزی از تربیت دینی ورزشکاران غافل نشوند

مسئولان ورزشی استان مرکزی از تربیت دینی ورزشکاران غافل نشوند

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک گفت: مسئولان ورزشی استان باید با توجه به نقش آموزه های دینی افراد از تربیت دینی ورزشکاران غافل نشوند.

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با پیشکسوتان و مسئولان ورزش کشتی استان مرکزی افزود: باید با تربیت دینی ورزشکاران الگوهای ورزشی مقید به ارزشهای دینی به جوانان جامعه معرفی کنیم.

وی ادامه داد: پیروزی یک ورزشکار جوان مسلمان ایرانی در عرصه های بین المللی بر غرور ملی و مذهبی ملت مسلمان ایران می افزاید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت شناسایی استعدادهای موجود در بین نوجوانان و جوانان علاقمند به رشته های ورزشی بیان داشت: رشد و توسعه فرهنگ ورزش در جامعه سلامت جسمی و روانی آن جامعه را تضمین کرده و از انحراف جوانان آن جامعه به سمت اعتیاد می کاهد.

کد مطلب 1362688

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