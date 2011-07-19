مسئولان ورزشی استان مرکزی از تربیت دینی ورزشکاران غافل نشوند

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی ظهر سه شنبه در دیدار با پیشکسوتان و مسئولان ورزش کشتی استان مرکزی افزود: باید با تربیت دینی ورزشکاران الگوهای ورزشی مقید به ارزشهای دینی به جوانان جامعه معرفی کنیم.

وی ادامه داد: پیروزی یک ورزشکار جوان مسلمان ایرانی در عرصه های بین المللی بر غرور ملی و مذهبی ملت مسلمان ایران می افزاید.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با تاکید بر ضرورت شناسایی استعدادهای موجود در بین نوجوانان و جوانان علاقمند به رشته های ورزشی بیان داشت: رشد و توسعه فرهنگ ورزش در جامعه سلامت جسمی و روانی آن جامعه را تضمین کرده و از انحراف جوانان آن جامعه به سمت اعتیاد می کاهد.