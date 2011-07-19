تایید خبر سوء قصد به جان رئیس جمهوری گینه/ "آلفا کنده" جان به در برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، دفتر ریاست جمهوری گینه اعلام کرد که در حمله صبح امروز سه شنبه به مقر "آلفا کنده" رئیس جمهوری این کشور، وی جان سالم به در برده است.

کنده ساعاتی پس از این حمله طی نطقی رادیویی خطاب به مردم گینه گفت محافظان وی حمله ای مسلحانه به کاخ ریاست جمهوری را دفع کرده اند اما در این درگیری یکی از آنان کشته شده است.

یکی از اعضای کابینه گینه نیز از مجروح شدن چند تن از نیروهای دولتی در این حمله خبر داد. در همین حال کنده که از زمان به قدرت رسیدنش در نخستین انتخابات آزاد گینه تنها 7 ماه می گذرد، مردم را به حفظ وحدت و خودداری از دست زدن به خشونت فراخواند.

گفتنی است پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گینه در ماه نوامبر گذشته پایتخت این کشور صحنه برخوردهای گروههای مخالف و موافق کنده بود.