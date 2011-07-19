  1. استانها
  2. قم
۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۲

به همت جامعه المصطفی/

کتاب"اسلام در یوگسلاوی" در کوزوو منتشر شد

کتاب"اسلام در یوگسلاوی" در کوزوو منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: کتاب "اسلام در یوگسلاوی" به همت نمایندگی جامعه‌ المصطفی العالمیه، در شهر پریزرن جمهوری کوزوو چاپ و منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب اسلام در یوگسلاوی به مسلمانان منطقه بالکان، به ‌ویژه کوزوویی‌ها، هویت می‌دهد و حقوق پایمال‌شده آنان را در این منطقه احیا می‌کند.

در نخستین مرحله از توزیع این اثر، با استقبال اندیشمندان، استادان و برخی روسای دانشگاه در کوزوو روبه روشده است.

این کتاب تز دکترای "مرحوم مندوه بامیا" است که زیر نظر حجت‌الاسلام صالحی، مدیر مؤسسه قرآن کوزوو، با ویراستاری مجید اویسی و صباح‌الدین اثمانی و راهنمایی و بازنگری کورتاش صالح در 440 صفحه و قطع وزیری در شمارگان یک‌هزار جلد، به همت مؤسسه قرآن کوزوو چاپ و منتشر شده است.

کتاب مزبور نتیجه تحقیقات چندین‌ساله مرحوم مندوه بامیا، پژوهشگر علوم و استاد دانشگاه در این باره است.

وی که از شیعیان شهر پریزرن کوزوو بود، افزون بر این، پژوهشهای متعددی در زمینه آزادی ابراز عقیده نیز انجام داده و لغت‌نامه آلبانی-فارسی را نیز به رشته تحریر درآورده است.

کد مطلب 1362692

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها