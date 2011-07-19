کتاب"اسلام در یوگسلاوی" در کوزوو منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب اسلام در یوگسلاوی به مسلمانان منطقه بالکان، به ویژه کوزووییها، هویت میدهد و حقوق پایمالشده آنان را در این منطقه احیا میکند.
در نخستین مرحله از توزیع این اثر، با استقبال اندیشمندان، استادان و برخی روسای دانشگاه در کوزوو روبه روشده است.
این کتاب تز دکترای "مرحوم مندوه بامیا" است که زیر نظر حجتالاسلام صالحی، مدیر مؤسسه قرآن کوزوو، با ویراستاری مجید اویسی و صباحالدین اثمانی و راهنمایی و بازنگری کورتاش صالح در 440 صفحه و قطع وزیری در شمارگان یکهزار جلد، به همت مؤسسه قرآن کوزوو چاپ و منتشر شده است.
کتاب مزبور نتیجه تحقیقات چندینساله مرحوم مندوه بامیا، پژوهشگر علوم و استاد دانشگاه در این باره است.
وی که از شیعیان شهر پریزرن کوزوو بود، افزون بر این، پژوهشهای متعددی در زمینه آزادی ابراز عقیده نیز انجام داده و لغتنامه آلبانی-فارسی را نیز به رشته تحریر درآورده است.
قم - خبرگزاری مهر: کتاب "اسلام در یوگسلاوی" به همت نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه، در شهر پریزرن جمهوری کوزوو چاپ و منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، کتاب اسلام در یوگسلاوی به مسلمانان منطقه بالکان، به ویژه کوزووییها، هویت میدهد و حقوق پایمالشده آنان را در این منطقه احیا میکند.
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