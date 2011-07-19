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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۴۷

نیکزاد:

دو میلیون واحد مسکونی در دولت نهم و دهم ساخته شد

دو میلیون واحد مسکونی در دولت نهم و دهم ساخته شد

فرخ شهر - خبرگزاری مهر: وزیر راه و شهرسازی گفت: در دولت نهم و دهم، دو میلیون و600 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در آئین افتتاح سه هزار و 82 واحد مسکن چهار محال و بختیاری در شهر فرخ شهر با بیان اینکه با حل مشکل مسکن در کشور می توانیم دغدغه فکری خانواده ها، فرزندان و زوج های جوان را در کشور رفع کنیم، اظهار داشت: در راستای پروژه مسکن مهر تسهیلات ارزان قیمت در خدمت متقاضیان قرار داده شده و ارائه تسهیلات و کمک به عوارض پروانه ساخت و ...  بهانه به وجود آورده که در بین تمام اقشار جامعه کم درآمد امیدی در راستای مسکن دار شدن به وجود آید.

وی با بیان اینکه از اول انقلاب تا سال 84 حدود  18 میلیون واحد مسکونی ساخته شده است، عنوان کرد: در دولت نهم و دهم دو میلیون  و600 هزار واحد مسکونی ساخته شده است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اشتغالزایی مسکن در این چند سال بسیار خوب بوده است، عنوان کرد: در استان چهارمحال و بختیاری برای چهار میلیون متر مکعب مسکن ساخته شده 40 هزار اشتغال ایجاد شده است.

نیکزاد عنوان کرد: ساخت مسکن موجب می شود تا به همراه خانه دار کردن مردم، اشتغال نیز ایجاد کند و این یک برکت بسیار ارزشمند است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دغدغه اصلی ما مشکل حل مسکن تا  نیمه دوم سال 92 است.

کد مطلب 1362697

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