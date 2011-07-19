بیماران منطقه محروم شول آباد لرستان ویزیت و عمل جراحی رایگان می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر شیخ آزادی در این رابطه اظهار داشت: خدمات پزشکی خیرخواهانه و خداپسندانه گروه چشم پزشکی نورآوران سلامت از دوم تیرماه در منطقه محروم شول آباد از توابع شهرستان الیگودرز شروع شده و هم اکنون ادامه دارد.

وی ادامه داد: در این مدت 900 بیمار تحت شناسایی، معاینه و درمان چشم پزشکی قرار گرفته اند که از این تعداد 54 نفر که نیاز به جراحی چشم داشتند عمل جراحی آنان با موفقیت انجام گرفت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان یادآور شد: همچنین از سوی این گروه به 800 نفر نیز خدمات دندانپزشکی ارائه شده است.

بنابر این گزارش، گروه خیریه نورآوران سلامت به سرپرستی دکتر سیدحسن هاشمی از چشم پزشکان حاذق بیمارستان چشم پزشکی نور تهران، جمعی از چشم پزشکان، اپتومتریست ها، متخصصان بیهوشی، دندانپزشکان، تکنیسین های اتاق عمل، پرستاران و سایر علاقمندان مشارکت در این برنامه خیر است که با هدف ارائه خدمات درمانی و تخصصی رایگان تلاش می کنند با حضور در مناطق محروم کشور، خدمات چشم پزشکی و دندانپزشکی را به محرومین ساکن در مناطق محروم عرضه کند.

این گروه کلیه امکانات اعم از اتاق های عمل سیار، دارو، تجهیزات و امکانات خود را با سرمایه گذاری خیرین که بالغ بر چند صد میلیارد ریال بوده، با اتکا به توانمندی متخصصین و مهندسین بومی و به مراتب بهتر از مشابه خارجی، طراحی و مهیا کرده اند.