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۲۹ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۴۹

"چشم‌اندازهای فلسفه" منتشر می‌شود

شماره چهارم نشریه چشم‌اندازهای فلسفه در سال 2012 با موضوع "فلسفه و محیط زیست" منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع چهارمین شماره مجله چشم‌اندازهای فلسفه دانشکده فلسفه کالج دانشگاهی دوبلین ایرلند در سال 2012 "فلسفه و محیط زیست" است و مقالات در سنت فلسفه تحلیلی یا قاره‌ای یا با رویکردهای میان‌رشته‌ای در آن به چاپ می رسند.

اخلاق حیوانات، فلسفه حیوانات، حقوق حیوانات، فلسفه و نسبت آن با محیط، تجسم و طبیعت، اخلاق زیست محیطی، فمینیسم و ​​محیط زیست، علوم انسانی و محیط زیست، فلسفه و مطالعه درباب حیوانات، فلسفه و تنوع زیستی، فلسفه و تکامل، فلسفه زیست‌شناسی عناوین تعیین شده برای مقالات هستند.

فلسفه ادبیات و محیط زیست، فلسفه، تکنولوژی و محیط زیست، فلسفه سیاست و طبیعت و دین و طبیعت برخی دیگر از موضوعات پیش بینی شده برای این شماره نشریه "چشم اندازهای فلسفه" عنوان شده اند.

کد مطلب 1362702

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