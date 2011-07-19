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۲۸ تیر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۶

در کهگیلویه و بویراحمد/

شاخصهای توسعه فاصله زیادی با دیگر استانها دارد

شاخصهای توسعه فاصله زیادی با دیگر استانها دارد

یاسوج - خبرگزاری مهر: استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: به دلیل مشکلات زیاد، سختی کارها و محدود بودن منابع، فاصله شاخصهای توسعه در این استان نسبت به سایر استانهای کشور زیاد است.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بهمئی افزود: بر این اساس می طلبد که مسئولان در بسیاری از حوزه ها و بخشها نسبت به حجم نیازها تلاش بیشتری کنند و پیگیر امور باشند.

وی بیان کرد: امروزه کشور به روحیه جهاد و جهادگری نیاز دارد و در سالی که به نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده، راه برای کار، تلاش و جهاد باز است.

نیکزاد یاد آور شد: به شهرستانها، شهرها و مناطقی از استان که بیشترین مشکلات و نیازها را دارند، سفرها و بازدیدهای بیشتری خواهیم داشت و پیگیر حل مشکلات آنها خواهیم بود.

استاندار همچنین به متولیان ساخت و ساز و مسکن و شهرسازی و شهرداریها نسبت به رعایت کامل اصول معماری وزیبا سازی سیمای شهرها تاکید کرد.

نیکزاد گفت: باید به ساختار و بدنه سازی خیابانها، بلوارها، فضای سبز و پارکها، افزایش طبقات و زیباسازی نمای ساختمانها، ساماندهی صنوف، احداث مجتمعهای تجاری در فضای مناسب همه شهرها برای داشتن شهر زیبا و شهروند با نشاط و شاداب توجه شود.

کد مطلب 1362708

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