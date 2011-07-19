شاخصهای توسعه فاصله زیادی با دیگر استانها دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد عصر سه شنبه در نشست شورای اداری شهرستان بهمئی افزود: بر این اساس می طلبد که مسئولان در بسیاری از حوزه ها و بخشها نسبت به حجم نیازها تلاش بیشتری کنند و پیگیر امور باشند.

وی بیان کرد: امروزه کشور به روحیه جهاد و جهادگری نیاز دارد و در سالی که به نام "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده، راه برای کار، تلاش و جهاد باز است.

نیکزاد یاد آور شد: به شهرستانها، شهرها و مناطقی از استان که بیشترین مشکلات و نیازها را دارند، سفرها و بازدیدهای بیشتری خواهیم داشت و پیگیر حل مشکلات آنها خواهیم بود.

استاندار همچنین به متولیان ساخت و ساز و مسکن و شهرسازی و شهرداریها نسبت به رعایت کامل اصول معماری وزیبا سازی سیمای شهرها تاکید کرد.

نیکزاد گفت: باید به ساختار و بدنه سازی خیابانها، بلوارها، فضای سبز و پارکها، افزایش طبقات و زیباسازی نمای ساختمانها، ساماندهی صنوف، احداث مجتمعهای تجاری در فضای مناسب همه شهرها برای داشتن شهر زیبا و شهروند با نشاط و شاداب توجه شود.