مسکن مهر فرخ شهر افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسکن مهر شهر 43 هزار نفری فرخ شهر با حضور علی نیکزاد وزیر راه و شهر سازی بعد از ظهر سه شنبه افتتاح شد.
در این افتتاحیه، معاون توسعه زیرساختهای ریلی وزارت راه و شهرسازی، استاندار چهار محال و بختیاری، معاون برنامه ریزی، معاون عمرانی و مدیران دستگاههای اجرایی دیگر استان چهار محال و بختیاری نیز حضور داشتند.
علی ابراهیمی در خصوص طرح مسکن مهر فرخشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شهر فرخشهر به منظور ایجاد بستر لازم برای ساخت و سازهای مسکن مهر چهار هکتار زمین اختصاص یافته است.
مدیرکل مسکن و شهرسازی استان افزود: قرارداد ساخت واحدهای مسکن مهربا شش شرکت تعاونی و سه شرکت انبوهسازی با رعایت سه شرط قیمت مترمربع مقطوع، مشخصات فنی معین و مدت زمان یک سال بسته شده است.
وی تصریح کرد: شرکتهای تعاونی مسکن مهر و انبوهسازان برای ساخت 463 واحد در شهر فرخشهر درحال ساخت و ساز هستند.
ابراهیمی از مجموع واحدهای دردست ساخت در شهر فرخشهر463 واحد در مرحله اتمام پیسازی، 385 واحد در مرحله اتمام اسکلت، 362 واحد در مرحله اتمام سقف، 233 واحد در مرحله اتمام سفتکاری و 171 واحد در مرحله اتمام نازککاری و تعداد160 واحد ساخته شده است.
مدیر کل مسکن و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری همچنین با اشاره به آمار ساخت و ساز سال جاری نسبت به بهمن ماه سال گذشته در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت گفت: در مجموع قراردادهای منعقد شده با59 درصد رشد، پروانههای صادره شده از طرف شهرداریها با 239 درصد رشد و اتمام فونداسیون ساختمانها261 درصد رشد را نشان می دهد.
وی آمار اتمام اسکلتهای ساخته شده و اتمام سقفها را نسبت به سال گذشته رشد 618 درصدی دانست و تصریح کرد: اتمام سفتکاری با644 درصد رشد، اتمام نازککاری با483 درصد رشد، تسهیلات پرداخت شده جهت آمادهسازی 109 درصد افزایش و تسهیلات پرداختشده ساخت و ساز 418 درصد افزایش داشته است.
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