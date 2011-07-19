تیم ملی والیبال ایران با وجود شکست مقابل چین قهرمان شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال کشورمان که پیش از این در تورنمنت بین المللی چین موفق به شکست تیم‌های استرالیا (3 بر صفر) و قزاقستان (3 بر 2) شده بود، عصر امروز سه شنبه در آخرین مسابقه خود به مصاف تیم چین رفت.

این بازی که در شهر "ژی جیانگ" چین برگزار شد در پایان به برتری 3 بر 2 تیم میزبان انجامید اما تیم کشورمان به دلیل برتری در ست شماری نسبت به تیم چین عنوان قهرمانی تورنمنت بین المللی این کشور را از آن خود کرد. تیم چین تنها شکست خود در تورنمنت چهارجانبه این کشور را مقابل تیم استرالیا متحمل شده بود.

تیم ملی والیبال کشورمان در مصاف با چین توانست ست‌های دوم و چهارم را به ترتیب با نتایج (19 بر 25) و (23 بر 25) به پیروزی برسد و در ست‌های دیگر با نتایج (25 بر 22)، (25 بر 14) و (15 بر 13) شکست خورد.

تیم ملی والیبال چین که در بازی امروز موفق به شکست شاگردان "خولیو ولاسکو" شد، طی یک ماه گذشته دو بار دیگر تیم کشورمان را در جریان مرحله نخست مسابقات انتخابی لیگ جهانی و تورنمنت شانگهای شکست داده بود.