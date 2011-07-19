لزوم تقویت روحیه ضد سلطه دانشجویان/ قیام های منطقه فیسبوکی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر سابق امورخارجه کشورمان در همایش دانشجویی نسل ظهور که عصر امروز برگزار شد با بیان اینکه کشورمان در دو مقوله جنگ نرم و بهره گیری از ظرفیت های سازمان های غیر دولتی میدان داری بسیار خوبی را آغاز کرده است گفت: استعداد خداد در اقشار مختلف جامعه کشورمان و قدردانی در بهینه سازی استعدادها صحنه های ماندگاری را آفریده است و هر هنگام بشر از حقیقت آگاه شد به هیچ وجه در مقاومت درنگ نکرد.

وزیر سابق امورخارجه کشورمان با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران نمایش شورآفرینی ملت ایران بود اظهار داشت: امام خمینی (ره) خیلی زود دریافت اگر در خصوص انقلاب اسلامی پیام رسانی نشود این نهضت در جای خود می ماند و خیلی زود خواهد مرد و لذا تلاش کردند این نهضت عدالت خواهی را به همه جهانیان معرفی کنند.

متکی با اشاره به اینکه تحولات اخیر در خاورمیانه از زاویه های مختلف قابل بررسی است گفت: مردم منطقه زمینه گسترده مشترکی دارند و حتی تا حدود زیادی سرنوشت مشترک دارند به طوری که عمده ترین مشکلات در جهان اسلام در منطقه خاورمیانه یعنی فلسطین بود.

وی با بیان اینکه اسلام زدایی از یکصد سال گذشته در دستور کار غرب قرار گرفته است گفت: ترویج سکولاریزم در دل کشورهای اسلامی از طراحی های غربی ها بود و پروژه بعدی آنها جعل یک رژیم غیر مسلمان و غیر همگن با خاورمیانه به نام اسرائیل بود که تلاش کردند این رژیم منحوس را در منطقه قرار دهند و لذا می بینیم در خیمه شب بازی ریاست جمهوری در آمریکا اگر کاندیدایی به نشست صهیونیست ها نرود هیچ وقت مطرح نمی شود.

متکی با بیان اینکه در یکصد سال اخیر غرب موفق شد اسلام را از صحنه زندگی مردم منطقه خارج کند و بر انرژی آنها دست اندازی کند گفت: این شرایط موجب شد تا مردم منطقه احساس تحقیر کنند و به قیام بپردازند.

وی افزود: حکومت ها در منطقه تصور می کردند هر چه بگویند مردم قبول می کنند و حتی سیستم های امنیتی آنها نیز مردم را ساکت کرده بود ولی به دلیل ایجاد آگاهی در مردم آنها بپا خواستند.

متکی با تاکید بر اینکه ایجاد آگاهی و مقایسه کاری بود که امام در هنگام تشکیل حکومت اسلامی انجام داد گفت: هنگامی که این آگاهی و مقایسه انجام شد ظلم توسط مردم منطقه حس شد و آنها احساس کردند توسط حاکمان خود ذلیل شده اند.

وی تاکید کرد: دانشجویان نقش کلیدی و مهمی در آگاهی بخشی دارند و از مهمترین ویژگی های حرکت های دانشجویی ضد استعماری بودن و دیگر ضد استبداد و دیکتاتوری بودن است که باید تلاش کنند از این امر مهم پاسداری کنند.

متکی ادامه داد: به هیچ وجه نباید روحیه ضد سلطه دانشجویان مخدوش شود.

وی با اشاره به اینکه قیام مردم منطقه طراحی هیچ کشوری نیست اظهار داشت: این قیام ها خودجوش است و به هیچ وجه نمی توان به آن انقلاب فیس بوکی اطلاق کرد.

متکی تصریح کرد: دولت های منطقه راهی جز تعامل با مردم خود ندارند و از مهمترین ویژگی های این قیام ها این است که هیچ گونه دخالت خارجی در آنها نیست و در مرحله بعدی نیز بسیار مسالمت آمیز است و معتقدم سرکوب چیزی برای این دولت ها ایجاد نخواهد کرد.

وزیر سابق امورخارجه کشورمان در پایان با اشاره به نتایج بیداری اسلامی در منطقه گفت: مهمترین نتیجه تحولات اخیر در خاورمیانه این است که مردم به قدرت خود پی برده اند و حکومت های خاورمیانه نمی توانند مانند گذشته با مردم خود رفتار کنند.