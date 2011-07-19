مسابقات کیک بوکسینگ قهرمانی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد میر در این رابطه اظهار داشت: مسابقات کیک بوکسینگ مردان استان یادواره مرحوم "مهدی فرضی پوریان" با حضور 200 ورزشکار جهت انتخاب تیم استان برای حضور در فستیوال هنرهای رزمی کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: این مسابقات از وزن 20 تا 90 کیلوگرم با حضور 10 تیم در خانه رزمی خرم آباد برگزار شد و در مجموع 32 نفر در اوزان و رده های سنی مختلف به عنوان تیم استان انتخاب شدند.

مدیر روابط عمومی هیئت ورزش های رزمی استان لرستان تصریح کرد: در رده بندی تیمی نیز تیم های خانه رزمی خرم آباد، دورود و بروجرد به ترتیب اول تا سوم شدند.

میر با بیان اینکه فستیوال هنرهای رزمی کشور آبان ماه امسال در تهران برگزار می شود، همچنین از برگزاری مسابقات کیک بوکسینگ بانوان سبک سوپر ساواکی جهت انتخاب تیم استان برای مسابقات قهرمانی کشور خبر داد.

مدیر روابط عمومی هیئت ورزش های رزمی استان لرستان گفت: 100 بانوی ورزشکار در چهار رده سنی در این رقابت ها حضور داشتند.

میر تصریح کرد: در این دوره از رقابتها 32 نفر برای تیم منتخب لرستان انتخاب و تیم های خرم آباد، دورود و الشتر نیز به ترتیب اول تا سوم شدند.

وی یادآور شد: مسابقات قهرمانی کیک بوکسینگ بانوان سبک سوپر ساواکی کشور نیمه دوم شهریورماه در یزد برگزار می شود.