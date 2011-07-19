صدور حکم دو پزشک خاطی در پذیرش طلبه مضروب/ 18 ماه معلق از کار

دکتر سیامک مره صدق در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات جلسه عصر سه شنبه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که به منظور بررسی جزئیات ماجرای عدم پذیرش طلبه مضروب ناهی از منکر برگزار شد، اشاره کرد و گفت: متاسفانه در امر رسیدگی به این جوان که حاضر شده سلامت خودش را به خاطر گوش کردن به وصایای امام راحل و فرامین مقام معظم رهبری به خطر بیاندازد، کوتاهی صورت گرفته است.

وی با اشاره به احضار مسئولان ارشد وزارت بهداشت به جلسه امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای رسیدگی به این موضوع، افزود: طبق گزارش معاون درمان وزارت بهداشت، دو نفر از پزشکان کشیک بیمارستانهای دولتی که امکان ارائه خدمات درمانی به این مصدوم را داشته اند در انجام وظایف خود کوتاهی کرده اند.

مره صدق ادامه داد: بر همین اساس هر کدام از این پزشکان به مدت 6 ماه و یک سال معلق از کار شدند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر پیگیری جدی و برخورد لازم وزارت بهداشت با خاطیان این ماجرا، اظهارداشت: ما از مسئولان وزارت بهداشت می خواهیم با خاطیان به شدت برخورد کنند تا شاهد تکرار چنین صحنه های غیراخلاقی در جامعه نباشیم.

وی همچنین به بیمارستانهای خصوصی که امکان پذیرش و درمان طلبه مضروب را داشته اند، اشاره کرد و افزود: ما از وزارت بهداشت درخواست کردیم این بیمارستانها که درخواست پول از مصدوم را داشته اند مورد بازخواست قرار بگیرند.