پرداختن به مسائل فرعی و رها کردن مسائل اصلی هدف دشمنان است

به گزارش خبرگزاری مهر در خجسته سالروز میلاد مسعود یگانه منجی عالم بشریت، عدالت گستر جهان ، حضرت مهدی موعود (عج) و گرامیداشت روز سربازان گمنام امام زمان (عج) همایش سراسری وزارت اطلاعات روز سه شنبه 28 تیر با حضور وزیر ، معاونین ، مدیران و کارشناسان این وزارتخانه برگزار شد.

در این همایش که با هدف ارج نهادن به تلاش ها و مجاهدت های خاموش پرسنل خدوم وزارت اطلاعات برپا شده بود، سخنرانان با اشاره به جایگاه و اهمیت مقوله امنیت، ضرورت وجودی دستگاه اطلاعاتی در کشور، وزارت اطلاعات را مهمترین، حساسترین و اساسی ترین ارگان حاکمیتی در تقابل به سرویس های اطلاعاتی و جاسوسی دشمنان نام بردند و تداوم و تقویت بنیه اطلاعاتی کشور را خواستار شدند.

آیت الله احمد جنتی در این نشست با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران ، حاکمیت از آن خداوند است گفت: هر مسئول و کارمندی در نظام اسلامی تحت نظارت و زیر لوای قرآن، قانون و احکام الهی قرار دارد و مجریان باید طبق موازین و حدود الهی عمل کنند و ماموران نظام اسلامی باید جزء افراد صالح باشند.

دبیر شورای نگهبان خدمات وزارت اطلاعات را خدمات ویژه و غیر قابل قیاس با سایر مجموعه ها دانسته و گفت: سربازان گمنام امام زمان (عج) جانشان، وقت شان و هر چه دارند خالصانه برای خدمت به اسلام، انقلاب، رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایثار می کنند.

جنتی منشاء توفیقات بدست آمده در وزارت اطلاعات را نصرت و یاری خداوند متعال دانسته و گفت: گمنامی برای شما کارکنان وزارت اطلاعات یک افتخار و امتیاز معنوی است.

وی همچنین تاکید کرد: عمل به انجام تکلیف، در حقیقت یاری کردن به خداوند است و همواره باید در صراط مستقیم حرکت کرده، افراط و تفریط نداشته باشید.

وزیر کشور نیز در این همایش با اشاره به نقش امنیت در توسعه و پیشرفت کشور گفت: نقطه اقتدار و قدرت انقلاب و کشور مقوله حاکمیت امنیت است.

مصطفی محمد نجار وزیر کشور نیز در این نشست وجود امنیت و احساس امنیت در کشور را محصول هماهنگی و تلاش شبانه روزی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی دانست و از مجاهدت های خاموش سربازان گمنام امام زمان (عج) در این زمینه قدردانی کرد.

رئیس شورای امنیت کشور راهبردهای تهدیدآمیز دشمنان را اختلاف افکنی بین اقوام، هدف قرار دادن توان علمی و دانایی ملت ایران، ترویج فساد و فحشاء در بین نسل جوان، تداوم هجمه و جنگ نرم، تبلیغات سوء در عرصه فضای مجازی، هدف قرار دادن ارزشهای ناب امام و انقلاب و کم رنگ کردن حضور مردم در عرصه های سیاسی و اجتماعی برشمرد.

حجت الاسلام والمسلمین حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در این نشست تخصصی گفت: در وزارت اطلاعات ، بنیان کار بر تکلیف محوری و تبعیت از ولایت فقیه استوار است.

وی ابزار مهم تکلیف محوری را بصیرت، دلدادگی، عبودیت و داشتن اعتقاد عمیق به نظام جمهوری اسلامی دانسته و افزود: دوری از جنجال های سیاسی در درون وزارت اطلاعات نهادینه شده است.

وزیر اطلاعات با اشاره به شرایط حساس داخلی و خارجی کشور گفت: یکی از اهداف دشمنان، پرداختن به مسائل فرعی و رها کردن مسائل اصلی است.